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        Haberler Dünya Trump, Biden'ın çocuklarına Gizli Servis korumasını kaldırdı | Dış Haberler

        Trump, Biden'ın çocuklarına Gizli Servis korumasını kaldırdı

        ABD Başkanı Trump, eski Başkan Biden'ın çocuklarına tahsis edilen Gizli Servis korumalarını sona erdireceğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 07:28 Güncelleme: 18.03.2025 - 07:28
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        Trump'tan Biden'ın çocukları için karar
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        ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Joe Biden'ın çocuklarına tahsis edilen Gizli Servis korumasına "derhal" son vereceğini belirtti.

        Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden, ABD hükümeti tarafından Biden'ın çocuklarına tahsis edilen Gizli Servis korumalarına ilişkin açıklamada bulundu.

        Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın "tüm masrafları ABD vergi mükellefleri tarafından karşılanan" Gizli Servis korumasına sahip olduğunu aktaran Trump, Biden'ın oğluna sunulan koruma servisinin 18 kişiye kadar çıkabildiğini ve bu durumun "saçma" olduğunu ifade etti.

        Trump, Hunter Biden'ın şu anda Güney Afrika'da tatil yaptığını kaydederek, Hunter'ın "derhal" geçerli olmak üzere artık Gizli Servis koruması almayacağını bildirdi.

        Joe Biden'ın bir diğer yetişkin çocuğu Ashley Biden'ın da 13 kişilik koruma personeli olduğunu belirten Trump, Biden'ın kızının da listeden çıkarıldığını kaydetti.

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