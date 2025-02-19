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        Haberler Dünya Amerika Trump, Beyaz Saray'ın bağımsız kuruluşlar üzerindeki etkisini artıracak | Dış Haberler

        Trump, Beyaz Saray'ın bağımsız kuruluşlar üzerindeki etkisini artıracak

        ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan kararnameyle bağımsız kuruluşlar, yönetmeliklerini Beyaz Saray'a sunacak. Kararnameyle Beyaz Saray'ın bağımsız kuruluşlar üzerindeki etkisi artacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 07:10 Güncelleme: 19.02.2025 - 07:14
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        Beyaz Saray'ın bağımsız kuruluşlar üzerindeki etkisini artıracak
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        Beyaz Saray tarafından, Başkan Trump'ın bağımsız kuruluşlara ilişkin imzaladığı kararname yayımlandı.

        AA'nın haberine göre; söz konusu kuruluşların önemli yönetmeliklerini incelenmek üzere Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisine sunmaları gerektiği belirtilen kararnamede, bu kuruluşlara ayrıca "performans değerlendirmesi" yapılacağı kaydedildi.

        Açıklamada, "ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Federal İletişim Komisyonu (FCC) ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) gibi sözde bağımsız kuruluşlar, Başkanlık denetimi olmaksızın ABD halkı üzerinde çok büyük bir güç kullanmıştır." ifadeleri yer aldı.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #beyaz saray
        #Donald Trump
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