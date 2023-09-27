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        Haberler Dünya Trump, ABD Genelkurmay Başkanı Milley için idam cezasını gündeme getirdi

        Trump, ABD Genelkurmay Başkanı Milley için idam cezasını gündeme getirdi

        Eski ABD Başkanı Donald Trump, bu ay sonu emekliye ayrılacak ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in ölüm cezasını hak edecek bir iş yaptığını öne sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 00:23 Güncelleme: 27.09.2023 - 00:23
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        Trump'tan ABD Genelkurmay Başkanı'na: İdamı hak etti
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        Trump, sosyal medya platformundan Milley’in, başkanlığının son ayında kendisinin bilgisi dışında Çinli mevkidaşı ile görüşmesini eleştirdi.

        Medyada çıkan haberlere göre, Milley’in "kendisinin arkasından iş çevirerek" Çin’i ABD Başkanı'nın düşünceleri hakkında bilgilendirdiğini belirten Trump, "Bu o kadar korkunç bir eylem ki geçmişte cezası ölüm olurdu" ifadesini paylaştı.

        Trump, "Çin ile ABD arasında bir savaş bu hain eylemin sonucu olabilirdi" diyerek Milley'e yönelik eleştirisini dile getirdi.

        Orgeneral Milley, Eylül 2021’de Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'ne verdiği ifadede, Çinli yetkililere Trump'ın başkan olarak son haftalarında Çin'e saldırmayı planlamadığını açıkça söylediğini kaydetmişti.

        Milley, Çin ile ABD ilişkileri üzerine, "O dönemdeki görevim gerilimi azaltmaktı. Mesajım tutarlıydı: Sakin olun, istikrarlı kalın ve gerilimi azaltın. Size saldırmayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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