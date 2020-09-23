Trump'a zehirli mektup göndermekle suçlanan Kanadalı zanlı ABD'de yargıç karşısına çıktı

Kanada'nın Quebec kentinde yaşayan Pascale Cecile Veronique Ferrier, ABD'de Başkan Donald Trump'a ölümcül risin zehri bulunan bir mektup yollamakla suçlandı.
Federal Mahkeme'deki duruşmada "ABD Başkanını tehdit etmekle" de itham edilen Ferrier, suçlamaları kabul etmedi.
Ferrier, New York eyaletinin Buffalo kentindeki, sınır geçiş noktasında gözaltına alınmıştı.
Yetkililer Ferrier'in üzerinde bir de silah bulunduğunu açıklamıştı.
Ferrier'in gönderdiği iddia edilen mektup, geçen hafta Beyaz Saray'a ulaşmadan tespit edilmişti.
Mektupta Trump'a başkanlık yarışından çekilmesi çağrısında bulunuluyordu.
Zarfın içinde de keneotu tohumunda bulunan risin zehri vardı.
FBI'ın suçlama yönelttiği belgelere göre mektupta, "Sana yeni bir isim buldum: 'Çirkin Tiran Palyaço'. " yazıyordu.
Mektuptan ayrıca şu ifadeler yer alıyordu:
"Umarım beğenirsin, ABD'yi mahvettin ve felakete götürüyorsun. Amerikalı kuzenlerim var ve senin gelecek 4 yıl daha başkan olduğunu görmek istemiyorum. Bu işi bırak ve seçime girme başvurunu geri çek.
"Bu işe yaramazsa, başka bir zehir tarifi bulacağım veya geldiğimde silahımı da kullanabilirim."
FBI'a göre Ferrier'nin parmak izleri bulunan mektupta, zehir için "özel bir hediye" deniyor.
53 yaşındaki Pascale Cecile Veronique Ferrier, Kanada medyasına göre aslen Fransız olan ve 2015'te Kanada vatandaşlığı alan bir bilgisayar programcısı.
Ferrier, Mart 2019'da yasadışı silah taşımak ve sahte ehliyet kullanmaktan gözaltına alınmıştı. Daha sonra da Kanada'ya sınırdışı edilmişti.
Mektup, Beyaz Saray'a gönderilen postaların işlendiği bir tesiste bulundu ve FBI ile Gizli Servis tarafından araştırıloyr.
Risin; yutulduğu, solunduğu ya da enjekte edildiğinde, mide bulantısı, kusma, iç kanama ve sonunda organ yetmezliğine yol açan ölümcül bir madde.
Bilinen bir panzehiri yok ve alınan doza göre 36 ila 72 saat içinde öldürebiliyor.
Beyaz Saray ve diğer Federal kurumların binaları daha önce risinli paketlerin hedefi olmuştu.
2014'te Mississippi eyaletinden bir kişi, dönemin Başkanı Barack Obama ve diğer yetkililere risinli mektup yollamak suçlamasından 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Walking Dead dizisinde oynayan aktris Shannon Richardson da, 2014'te Obama ve New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg'e risin yollamaktan 18 yıl hapis cezası aldı.
2018'de de, eski bir Donanma mensubu, Pentagon ve Beyaz Saray'a zehirli mektup yollamakla suçlanmıştı.
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