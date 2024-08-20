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        Haberler Dünya Trump, 4 Eylül'deki canlı yayın tartışmasına Harris'in katılmayacağını belirtti | Dış Haberler

        Trump, 4 Eylül'deki canlı yayın tartışmasına Harris'in katılmayacağını belirtti

        Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump, Demokratların adayı Kamala Harris'in 4 Eylül'deki Fox News canlı yayın tartışmasına katılmayacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 13:03 Güncelleme: 20.08.2024 - 13:03
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        Harris, 4 Eylül'deki münazaraya katılmayacak
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        Trump, Truth Social hesabındaki paylaşımında, "Harris, Fox News'in ev sahipliğinde 4 Eylül Çarşamba günü yapılması planlanan canlı yayın tartışmasına katılmayacağını tarafımıza bildirdi." ifadesini kullandı.

        Karar karşısında şaşırmadığını aktaran Trump, "Bunun zor olacağını hissettiğini anladım. Bir zamanlar inandığı şeyleri değiştirip onları savunması zor olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

        Trump, "4 Eylül'de Fox'taki canlı yayın tartışması yerine Sean Hannity ev sahipliğindeki Tele Town Hall'a katılma kararı aldım. Pennsylvania'da olacak. Beklemede kalın." sözlerine yer verdi.

        Harris tarafından 4 Eylül'deki canlı yayın tartışmasına ilişkin bir açıklama yapılmazken, ABD başkan adayları Trump ile Harris'in ABC News'te 10 Eylül'deki canlı yayında karşı karşıya geleceği biliniyor.

        "Tele Town Hall", katılımcılara konuşmacıyı dinleyebilme veya soru sorabilme imkanı sunan bir çevrim içi platformdan oluşurken, konuşmacının daha fazla kişiye ulaşmasını sağlıyor.

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