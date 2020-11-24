Trüf mantarlı parmesanlı makarna nasıl yapılır? Trüf mantarlı makarna tarifi MasterChef Türkiye izleyicileri tarafından merak konusu oldu. İşte tarifi haberimizde...
TRÜF MANTARLI PARMESANLI MAKARNA MALZEMELERİ
3 yemek kaşığı Zeytinyağı
200 gram Tavuk Göğüs
1 çay kaşığı Soğan Tozu
1 çay kaşığı Sarımsak Tozu
3 dal Taze Kekik
Tuz, Karabiber
200- 250 gram Tagliatelle
3 yemek kaşığı Krema
1 tatlı kaşığı Parmesan
Taze Trüf Mantarı
TRÜF MANTARLI PARMESANLI MAKARNA YAPILIŞI
Tencereye suyu alın ve suyu kaynama noktasına getirin.
İçerisine tuzunu ilave edin ve ardından makarnayı suyun içerisine bırakıp al dente haşlayın.
Tavuğu yağlı kağıtla birlikte tezgahın üzerine alın.
Üzerine bir tane daha yağlı kağıt serin ve bir merdane ya da oklava yardımıyla hafifçe döverek açın ve inceltin.
Tavuğu yağlı kağıdın üzerinden alın ve bir kasenin içerisine aktarın.
Üzerine pulbiber, paprika, kekik, soğan tozu, sarımsak tozu, tarhun, tuz ve karabiber ilave edin.
Bu sırada, tavuklu makarnayı pişireceğiniz tencereyi ocağa alın ve altını açın.
Baharatlardan sonra, tavuğun üzerinden zeytinyağı gezdirin ve elinizle birlikte malzemeleri tavuğun her iki tarafına da güzelce yedirin.
Tencere iyice ısınınca tavuğu tencerenin içerisine bırakın ve kasede kalan zeytinyağlı sosunu da üzerinden gezdirin.
Bir tarafı pişince diğer tarafını çevirin ve her iki tarafını, toplamda 8-9 dakika pişirin.
Makarnanın suyundan bir bardak alın ve bir kenara ayırın.
Makarnanın suyunu süzün.
Pişen tavuğu bir kenara alın ve biraz dinlendirin.
Aynı tencerenin içerisine tereyağını alın.
İçerisine kremayı ve ayırdığınız makarna sosunu ilave edip güzelce karıştırın.
Biraz daha tuz ilavesi yapın ve haşlanan makarnayı da sosun içerisine aktarın.
Her şeyi güzelce karıştırın. Bu noktada, eğer ihtiyaç görürseniz makarna suyundan biraz daha ilave edebilirsiniz.
1-2 dakika daha pişirip tencerenin altını kapatın.
Tavuğu servis tabağına alın.
Üzerinden makarnayı bırakın.
Trüf mantarını, rendenin dilimli tarafı ile halkalar halinde dilimleyin.
Mantarı da makarnanın üzerinden bırakın.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!