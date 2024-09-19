Şampiyonlar Ligi heyecanı sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçları 3 yıl boyunca TRT 1 ve Tabii platformunda canlı olarak yayınlanacak. Bu yıl yeni formatıyla oynanan Devler Ligi'nde heyecan ilk hafta maçları ile başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ni televizyon ekranlarında takip eden izleyiciler TRT 1 canlı yayın izleme linkini araştırmaya başladı. Peki, TRT Tabii ücretli mi, nasıl üye olunur? İşte TRT 1 canlı izle ekranı...