TRT Spor milli maç heyecanı var. Almanya Türkiye hazırlık maçı heyecanı bu akşam saat 21.40'da TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte TRT Spor canlı yayın akışı ve frekans bilgileri...

TRT SPOR YAYIN AKIŞI 7 EKİM 2020

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TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

Kanal adı: TRT SPOR

HDUydu: TürksatFrekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4