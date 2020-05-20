19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik, Spor Bayramı için TRT Haber'de kullanılan grafik tartışma yaratmıştı. Grafikte "19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı" ifadeleri tepki çekmişti.

TRT'den yapılan açıklamada, "TRT Haber kanalımızda yayınlanan bülten esnasında stüdyo görselinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yerine 19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı ifadesi yer almıştır. Hatalı grafiğin ekrana yansımasına neden olan personel hakkında idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.