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Triger kayışıyla dayakta tahliye

Konya’da yanında çalışan çırağını triger kayışı ile dövdüğü iddiası ile tutuklu yargılanan F.S ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık suçlamaları redderken mahkeme heyeti sanığını tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi. Ayakta duramayacak duruma gelene kadar dövülen 15 yaşındaki çocuk ise sanığı duruşma salonunda gördüğü an sinir krizi geçirdi.

15.11.2019 - 15:45 | Güncelleme: Gündem
Aile karara tepkili...

Zafer Samancı'nın haberine göre, olay geçtiğimiz Temmuz ayında Konya’da meydana gelmişti. İddialara göre Karatay ilçesinde bulunan motorlu taşıtlar sanayiinde oto bakım servisi işleten 33 yaşındaki Fatih S. 7 Temmuz tarihinde yanında çırak olarak çalışan M.A’yı konsantrasyonunu bozduğu gerekçesiyle araç triger kayışı ile ayakta duramayacak hale getirene kadar dövmüş talihsiz çocuk evine kuzeninin sırtında gelmişti. Ailesinin durumu fark etmesi üzerine F.S hakkında şikayetçi olmuştu.

F.S olaydan yaklaşık 1 hafta sonra polis tarafından gözaltına alınmış ve çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

‘2 TOKAT ATTIM BAŞKA YOK’

F.S hürriyeti tahdit, çocuğa eziyet ve kasten yaralama Suçlarından çıktığı hakim karşısında tüm suçlamaları ederek ‘Ben bu suçlamaları kabul etmiyorum. Ben M.A ‘yı dövmedim verdiğim işleri tam anlamıyla yapmadığı ve aletlere zarar verdiği için 2 tokat attım onun dışında asla ona vurmadım. Beraatımı istiyorum’ dedi

M.A DURUŞMA SALONUNDAN AĞLAYARAK ÇIKARILDI

Ustası tarafından triger kayışı ile dövülerek günlerce yürüyemediği iddia edilen 15 yaşındaki M.A ise ustası F.S’nın salona alınmasından itibaren gergin anlar yaşadı. Pedagog eşliğinde alınan ifadesinde olay gününü ayrıntıları ile anlatan M.A "Beni triger kayışı ile dövdü. Çok yalvardım ama durmadı. Önceki ifademi tekrar ederim şeklinde konuştu. F.S’nin savunmasını gözyaşları arasında dinleyen M.A sinir krizi geçirdi. Salondan yakınları tarafından ‘Yalan söylüyor. Beni triger kayışı ile dövdü. Yalvardım ama durmadı yalan söylüyor’ diyerek gözyaşları içinde çıkarılan M.A uzun süre kendine gelemedi. O gün yaşadıklarını asla unutamayacağını ifade eden M.A ‘Benim hayatımda yaşadığım en korkunç gündü. Ben babamdan bile bir tokat yememişken F.S beni yürüyemeyecek hale gelene kadar dövdü. Gururum kırıldı. Geceleri uyuyamaz olmuştum. Psikolojim bozuldu. Bazen halen o gün yediğim dayağı rüyalarımda görüyorum’ ifadelerini kullandı.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme başkanı yaklaşık 2 saat süren duruşma sonunda delillerin tamamen toplanması ve karartılacak başka bir hususun olmaması ile birlikte F.S’nın tutuklu kaldığı süre nedeni ile sanığın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi

AİLE TAHLİYE KARARINA TEPKİLİ

Tahliye kararına büyük tepki gösteren M.A’nın annesi ‘S.A ‘Benim evladıma bunu yapan insanın tahliye olmasını anlamak mümkün değil karar açıklandığında yanlış duyduğumu düşünerek yakınlarıma sordum. Bu normal bir dayak olayı değil benim evladım işkenceye maruz kaldı bir alet kullanılarak dövüldü. Psikolojisi alt üst oldu o günden bu yana bizim yaşadıklarımızı kimse bilemez. Ben kararı veren hakime bu çocuk senin olsaydı yine aynı kararı verimiydin diye sormak istiyorum. Bu işin peşini bırakmayacağız. Bu adamın ceza almasını her şeyden çok istiyoruz. Suçunun karşılığındaki ceza ne ise onu çeksin ‘ şeklinde konuştu. 

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