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Trezeguet: "Her iki taraf için de zor bir maçtı"

Trabzonspor'un Mısırlı oyuncusu Mahmoud Trezeguet, Beşiktaş maçının ardından her iki taraf için zor bir maç olduğunu belirterek, iyi bir performans gösterdiklerini söyledi

Giriş: 17.04.2023 - 00:43 | Güncelleme: ABONE OL
Trezeguet:
İHA

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Mahmoud Trezeguet, herkesin birbiri için savaştığını diye getirerek, “Her iki taraf için de zor bir maçtı. Bizim açımızdan iyi bir maçtı. Kazanamadık. Ama iyi bir performans gösterdik. Maalesef kazanamadık. Herkes birbiri için savaştı. Bu iyi bir şeydi. Dilerim ki bu şekilde mücadele etmeye devam ederiz. Küçük bir sakatlık değildi yaşadığım. Uzun bir sakatlık diyebiliriz. 6 hafta süren bir sakatlıktı. Geri dönebilmek için kendimi zorladım diyebilirim. Bugün de takımımıza yardımcı olabilmek için her şeyi denedim. 2-3 tane gol atabilirdim. Ama ne yazık ki şanssızdım. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Allah bilir gerisini. Elbette Abdullah hoca ile bu takım harika anlar yaşadılar. Kupa kazandılar. Bu takım geçen senenin şampiyonu olan bir takım. Ama bazen şampiyon olduğunuzda ertesi sezon böyle düşüşler yaşanabiliyor. Önümüzdeki haftalarda da bu düşüşü değiştirecek şekilde performans sergilemek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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