Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı başlıyor!

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı yarın, 2 Kasım Cumartesi, 3 Kasım Pazar ve 4 Kasım Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın önemli müsabakasında pazar günü saat 19.00'da Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Derbide Galatasaray'a karşı bu sezonki ilk mağlubiyetini alan Beşiktaş, cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek. Liderlik koltuğunda yer alan Galatasaray ise haftayı BAY geçecek.

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Süper Lig'de 11. haftanın programı ve görev yapacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Gaziantep FK - Göztepe: Kadir Sağlam

2 Kasım Cumartesi 13.30 Sivasspor - Çaykur Rizespor: Cihan Aydın 16.00 Kayserispor - Adana Demirspor: Muhammet Ali Metoğlu 19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Zorbay Küçük REKLAM 3 Kasım Pazar 13.30 Konyaspor - Rams Başakşehir: Emre Kargın 16.00 Bodrum FK - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan 16.00 Eyüpspor - Hatayspor: Yasin Kol 19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır 4 Kasım Pazartesi 20.00 Samsunspor - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu