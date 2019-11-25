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Trendyol müşteri hizmetleri numarası kaç? hbrt

Trendyol efsane indirim günleri kampanyası başladı. Alışveriş tutkunları ürünlerle ilgili sorulara ya da kargo durumları için "Trendyol müşteri hizmetleri numarası kaç?" sorusunu merak ediyorlar. İşte Trendyol müşteri hizmetleri numarası

25.11.2019 - 09:29 | Güncelleme:
Trendyol

Alışveriş sitesi olan Trendyol müşterilerine belirli saatler içerisinde telefon desteği vermekte. Ürün ve kargo işlemleri için Trendyol müşteri hizmetleri numarasını merak ediyorlar. İşte Trendyol müşteri hizmetleri direk bağlanma ve telefon numarası

Trendyol Müşteri Hizmetlerine Nasıl Ulaşılır?

Trendyol müşteri hizmetlerine çağrı merkezi numarası üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz. Hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri aralığında 0212 331 0 200 numaralı hat üzerinden müşteri hizmetlerine ulaşım sağlayabilirsiniz.

Trendyol Müşteri Hizmetlerine Direk Bağlanma

Trendyol müşteri hizmetlerine çağrı merkezi numarasından belirtilen saatlerde ulaşabilirsiniz. Trendyol müşteri hizmetlerine direk bağlanmak için 0212 331 0 200 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Trendyol Müşteri Hizmetleri Ne Kadar Açık?

Trendyol müşteri hizmetleri hafta içi 08.30 ila 24.00 saatleri arasında, cumartesi günler 10.00 ila 24.00 saatleri arasında Pazar günleri ise 10.00 ila 17.00 saatleri arasında müşterilerine destek vermektedir.

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Trendyol müşteri hizmetleri direk bağlanma
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