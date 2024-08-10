Travis Scott tutuklandı

Rapçinin temsilcisi ise "Bu konuyu hızla çözmek için yerel Paris yetkilileriyle doğrudan iletişim halindeyiz ve uygun olduğunda güncellemeler sağlayacağız" şeklinde açıklamada bulundu. Temsilci, soruşturmanın devam ettiği için isminin açıklanmaması koşuluyla konuştu.