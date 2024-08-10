Travis Scott tutuklandı
Ünlü rapçi Travis Scott, Fransız savcıların yaptığı açıklamaya göre; Paris'teki bir otelde güvenlik görevlisiyle yaşadığı tartışma sonucunda tutuklandığını açıkladı
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ABD'li ünlü rapçi Travis Scott, geçtiğimiz günlerde Paris'te düzenlenen Olimpiyatlar'da, erkekler basketbol yarı finalinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Sırbistan'a karşı mücadelesini seyretmek üzere Paris'e gitti.
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Ancak Travis Scott'un tutuklanmasıyla başı derde girdi.
Paris savcılığından yapılan açıklamaya göre; Travis Scott, tutuklanmasıyla ilgili olay, polisin cuma günü erken saatlerde Georges V Oteli'ne çağrılmasının ardından gerçekleşti. Rapçi, bir güvenlik görevlisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı.
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Açıklamada; otelin güvenlik görevlisinin, Travis Scott ile koruması arasındaki tartışmaya müdahale ettiği belirtildi. Polis, olaya ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.
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Rapçinin temsilcisi ise "Bu konuyu hızla çözmek için yerel Paris yetkilileriyle doğrudan iletişim halindeyiz ve uygun olduğunda güncellemeler sağlayacağız" şeklinde açıklamada bulundu. Temsilci, soruşturmanın devam ettiği için isminin açıklanmaması koşuluyla konuştu.
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33 yaşındaki ünlü rapçinin, eski sevgilisi Kylie Jenner'dan iki çocuğu bulunuyor.
Fotoğraflar: Instagram, Avalon, Backgrid UK