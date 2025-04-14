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        Haberler Spor Diğer Bisiklet Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları sona erdi - Diğer Haberleri

        Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları sona erdi

        Bisiklet turizminin önemli destinasyonlarından Antalya'nın Kemer ilçesi Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları'na ev sahipliği yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 10:13 Güncelleme: 14.04.2025 - 10:13
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        Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları sona erdi
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        Antalya’nın Kemer ilçesi dağ, gravel ve e-bike bisikleti tutkunlarını bir araya getirdi. ‘Bisikletin Kalbi Kemer’de Atıyor’ sloganı ile Kemer Belediyesi ana sponsorluğunda bu yıl üçüncüsü düzenlenen organizasyonda sporcular, Toros Dağları’nın benzersiz doğasında pedal bastı. 4 gün 4 etaptaki yarışlar, 200 kilometrelik parkurda gerçekleşti. Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları’na Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Kolombiya, Belarus ve Polonya’dan yaklaşık 100 sporcu katıldı.

        Genel klasmanda 8:19:54,6’lık derece elde eden Gökhan Uzuntaş, kürsünün zirvesinde yer aldı. İkinci 8:37:02,5’ik derecesiyle Rus sporcu Ivan Inozemtsev, üçüncü 8:54:53,6’lık derecesiyle Rus sporcu Roman Zhakhovskii oldu.

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        DAĞ BİSİKLETİ ŞEHRE İNDİ

        Organizasyonda start, 10 Nisan Perşembe günü Kemer şehir merkezinden verildi. 20 kilometrelik sıralama etabında sporcular, Olbia Parkı’ndan başlayarak Kemer’in eşsiz sahili boyunca pedal çevirdi. Şehir içi, orman, Ayışığı Koyu ve Kemer Marina’nın içinden geçen sporcular, şehre bisiklet heyecanını yaşattı.

        AKDENİZ SAHİLİNDEN TOROSLARA

        Yarışın ilk gününde Kemer merkezden başlayan yarışta sırasıyla Kuzdere Kesme Boğazı Kanyonu, Gedelme, Ovacık, Gölcük Yaylaları geçilerek yörüklere konuk olundu. Sporcular Toros Dağları manzaraları eşliğinde 60 kilometre yol kat etti.

        SEDİR ORMANLARINDAN OVACIK YAYLASINA

        Bisikletçiler yarışın ikinci günü Gedelme Yaylasından yarışa başlayıp, Ovacık, Örencik, Yarbaşçandır, Kökez, Katranbaşı ve Söğütcuması Yaylalarından geçti. Sedir ormanları içerisinden Ovacık Yaylasına ulaşan sporcular, 60 kilometrelik etapta birbiriyle kıyasıya mücadele verdi.

        TAHTALI DAĞI MANZARALI FİNİŞ

        Yarışın son gününde Ovacık Yaylasından start verildi. Kemer’in eşsiz güzelliğe sahip Tahtalı Dağı manzarası eşliğinde, Çukur Yayla, Üçoluk ve Belenyayla’dan geçen sporcular, Kuzdere’de 60 kilometre sonunda bitiş çizgisine ulaştı.

        Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Kemer Kaymakamlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Kemer Belediyesi, Kemer Tanıtım Vakfı, Kemer Otelciler Birliği, Kemer İş İnsanları Derneği, Kemer Turizm Komitesi destekleri, Yaşam Hastaneleri, Aslı Bisiklet, SRAM, Mucoff Türkiye ve Red Bull Türkiye sponsorluğunda gerçekleşti.

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        DAĞ BİSİKLETİNDE (MTB) GÖKHAN UZUNTAŞ ZİRVEDE YER ALDI

        1- Gökhan Uzuntaş (8:19:54,6) (Türkiye)2- Ivan Inozemtsev (8:37:02,5) (Rusya)3- Roman Zhakhovskii (8:54:53,6) (Rusya)

        GRAVELDE AHMET KARAOĞLAN LİDER

        1- Ahmet Karaoğlan (8:35:28,6) (Türkiye)2- Daria Pravilova (8:50:30,4) (Rusya)3- Vitaly Skorobogatov 8:54:08,6 (Rusya)

        E-MTB’DE EFRAHİM ÖZCAN BİRİNCİ

        1- Efrahim Özcan (9:14:41,9) (Türkiye)2- Mert Alta (10:00:30,7) (Türkiye)

        ÖDÜLLER VERİLDİ

        Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları’nda dereceye giren sporcular belli oldu. 200 kilometrelik etaplar sonunda Olbia Parkı’nda düzenlenen törenle ödüller sahiplerine verildi. Törene; Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediyesi Meclis Üyesi Turizm ve Spor Birimi Koordinasyon Sorumlusu Cansın Efir, Kemer İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Seyhan, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kıyar, Enduro Organizasyon Kurucusu Semih Özdemir, Kemer Turizmci ve İş İnsanları Derneği (KEMİAD) Başkanı Rıza Sönmez, Türkiye Bisiklet Federasyonu Antalya Temsilcisi Ogün Çavuş, sporcular ve çok sayıda davetli katıldı.

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