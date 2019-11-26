Trakya'ya 148 milyon liralık kalkınma desteği

26 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya'nın kalkınması için eğitimden ulaşıma, altyapıdan üstyapıya, turizmden teknolojiye ve birçok projeye destek verdiklerini söyledi.
Avrupa Birliği kaynaklarının da bölgeye gelmesini sağladıklarını belirten Şahin, "Kurulduğumuz 10 yıllık süreçte Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'a 122 milyon liralık direkt, eş finansal ile toplamda 148 milyon lira aktardık. Bu kaynağın bir kısmı fabrika ve organize sanayi bölgelerinin altyapıları, bir kısmı kamu kurumlarımızın altyapılarının güçlendirilmesi, diğer kısmı da sosyal ve eğitim projeleri ile özel projeler için kullanıldı." dedi.
Şahin, Kırklareli, Edirne, Lüleburgaz, Vize belediyelerine teknik destek ve yazılım desteği verdiklerini, bu belediyelerle ortaklık yaparak Avrupa Birliğinden önemli bir kaynağın bölgeye gelmesine yardımcı olduklarını ifade etti.
"TRAKYA KALKINMÖA DESTEKLERİYLE ATAĞA GEÇTİ"
Dış Ticaret İstihbarat Bilgi Merkezinin 3 yıl önce kurulduğunu, bu merkezin de meyvelerini toplamaya başladıklarını aktaran Şahin, şöyle devam etti:
"Maddi desteklerimizle yüzlerce insana iş imkanı sunmuş olduk. Son 3 yıldır Dış Ticaret İstihbarat Bilgi Merkezimizin çalışmalarını takip ediyoruz. Bu, özellikle ihracatın arttırılmasına yönelik bir proje. Ticaret odalarında birer arkadaşımızı görevlendirerek, kendi illerindeki ticaret ve ihracatın geliştirilmesi noktasında bir takım çalışmalar yürütüyoruz. İhracatta 2018'in ağustosundan 2019'un ağustosuna kadar 55-58 milyon dolarlık bir artış sağladık. Hiç ihracat yapmamış veya 5-10 bin avro gibi ihracat yapmaya çalışan firmaları atağa geçirdik."
Şahin, kalkınma destekleri ile Trakya'nın ihracatta atağa geçtiğini ve bu desteklerinin devam edeceğini kaydetti.
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