Trakya'da 15-20 yaş grubundaki gençler uzun zaman sonra ilk kez sokağa çıktı

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Edirne'de saat 11.00'den itibaren bazı gençler aileleriyle bazıları da tek başlarına sokağa çıktı.

Maske taktıkları gözlenen gençler, sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde cadde, park ve yeşil alanlara koştu.

15 yaşındaki Oktay Özdemir, uzun sürenin ardından dışarı çıktığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Ancak bize verilen süre biraz az geldi. Dışarı çıkmayı özledik, gezip keyfimize bakacağız artık." dedi.

- Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de birçok genç dışarıya çıkarak yeşil alanları doldurdu.

Arkadaşlarıyla dışarıya çıkan 19 yaşındaki Hasan Demir, sokakta dolaşmayı özlediğini söyledi.

Demir, uzun bir aradan sonra evden çıktığını, çok mutlu olduğunu ve bir süre gezeceğini belirtti.

Cihan Ak ise festival alanında arkadaşlarıyla özlem gidereceğini dile getirdi.

Gençlerin bir kısmı bisikletleriyle gezerken, bir kısmı da yeşil alanlarda piknik yaptı.

Tekirdağ'da uzun bir aradan sonra dışarı çıkan gençler, arkadaşlarıyla basketbol oynayıp, bisiklet sürerek güzel havanın tadını çıkardı.

Arkadaşıyla dışarı çıkan 16 yaşındaki Zeki Furkan Geçkin, yaklaşık 2 aydır sürekli evde zaman geçirmekten sıkıldığını ifade ederek, "Arkadaşımla basketbol oynayacağız. Hava almayı, rüzgarı, parkları çok özlemişiz. Dışarı çıkmak bize çok iyi geldi." diye konuştu.

,Özgün Tiran,Mesut Karaduman