Traktördeki çamuru temizlemek isterken gölette mahsur kaldı

Olay, akşam saatlerinde Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bağlı kırsal Sarıcaali Mahallesi’ndeki Arıklı Göleti’nde meydana geldi.

Kendisine ait traktör ile tarlasını ilaçlayan F.O., daha sonra traktördeki ilaç kalıntıları ve çamuru temizlemek üzere aracı geri manevra ile gölete soktu.