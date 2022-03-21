Traktör sürücüsü virajı döndü, yürekler ağza geldi!

İHA

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, karla kaplı orman yolunda kontrolden çıkan traktörün uçuruma yuvarlandığı anlar, yürekleri ağza getirdi. Sürücünün traktörün üzerinden atlayarak son anda kurtulduğu o anlar kameraya yansıdı.



Olay, Hendek ilçesi Bakacak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen sürücü, karlı kaplı yolda virajı döndüğü esnada traktörün kontrolünü kaybetti. Yolda zikzaklar çizen traktör birkaç metre sonra metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Sürücü ise uçuruma yuvarlanan traktörden son anda atlayarak canını kurtardı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Traktörün uçurumdan yuvarlanma anları ise kameraya yansıdı. Görüntülerde, karla kaplı yolda ilerleyen traktörün sürücüsünün kontrolünden çıkması, uçuruma doğru ilerlemesi ve o esnada sürücünün traktör üzerinden atlaması yer aldı. Ölümden dönen sürücünün drift yaptığı da iddia edildi.