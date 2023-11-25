Traklardan miras dolmenlerin korunması talebi
Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, Trakya'ya adını veren Traklar'dan günümüze miras 3 bin 500 yıllık dolmenlerin (yan yana duran dik taşların üzerine kapatılmış yassı taştan yapılmış genellikle mezar olarak kullanılan tarihi yapı) korunması gerektiğini söyledi
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Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, Edirne'de tespit edilen 60'tan fazla dolmenin bulunduğunu bu yapıların definecilerin kaçak kazıları yüzünden zarar gördüğünü ifade etti.
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Sağlam görülen dolmenlerden bir kısmının tahrip edildiğini saptadıklarını belirten Beksaç, "Bazı dolmenlerin fotoğraflarına baktığımda tanımakta güçlük çekiyorum, araziye gittiğimde çok farklı bir durumda olduğunu anlıyoruz.
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Bu yapılar ihmal edilmiş durumda. Edirne'de tespit edilen 60'tan fazla dolmen var. Bunların yaklaşık 40 tanesi iyi durumda geri kalanları ağır hasarlı durumda" dedi.
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Beksaç, Trakya kültür mirasının anıt yapılarından dolmenlerin tarihinin günümüzden 3 bin 500 yıl öncesine kadar gittiğini dile getirdi.
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Trak yapılarında değerli eşya bulunmasının mümkün olmadığını anlatan Beksaç, şunları kaydetti:
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"Dolmenler ya da diğer Trak yapılarında hazine bulmak mümkün değil. Hazine hikayesi masaldan öte geçmeyecek bir durum. Antik Çağ'da yaşayan insanlar arasında ne kadar zengin vardı.
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Bu bir masal. Buralarda yapılan definecilik kazıları bu yapılar tahrip etmekte. Geçmişe bırakmakla yükümlü olduğumuz saygıyı, geleceğe bırakmak zorunda olduğumuz sevgi sorumluluğu bilmemiz gerekiyor. Herkesin çok iyi bilinçlendirilmesi gerekli."
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Beksaç, ilgili kurumların dolmenlerin korunması ve geleceğe taşınmasıyla ilgili çalışmalarını artırması gerektiğini sözlerine ekledi.