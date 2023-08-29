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        Haberler Gündem 3. Sayfa Trafik levhası hırsızları jandarmaya takıldı

        Bursa'da trafik levhası hırsızları jandarmaya takıldı

        Bursa'da, trafik işaret levhalarını sökerek çalan 3 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin 12 saatlik takibiyle yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 11:44 Güncelleme: 29.08.2023 - 11:45
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        Trafik levhası hırsızları jandarmaya takıldı
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        Bursa İl Jandarma Komutanlığı, 22 Ağustos gece saatlerinde Orhangazi ilçesinde bulunan Yenisölöz Mahallesi ve Yenişehir ilçesinde bulunan Kıblepınar Mahallesi'nde trafik işaret levhalarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        JASAT ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede geniş çaplı incelemede bulundu, çevredeki güvenlik kameraları izlendi. İki bölgede sürücü A.C.S. ile H.S.'nin kullandığı araçların sık sık tur attığı tespit edildi.

        12 SAATLİK TAKİPLE YAKALANDILAR

        Ekipler, şüphelileri fiziki ve teknik takibe aldı. Yaklaşık 12 saatlik takibin ardından ekipler, A.C.S. ile H.S.'yi Bursa-Balıkesir kara yolunda bir akaryakıt istasyonunda yakaladı.

        ŞÜPHELİLER MAHKEMECE TUTUKLANDI

        Şüpheli A.C.S., H.S. ile yanlarında bulunan E.K. jandarma karakoluna götürülürken, iki araçta yapılan aramada 2 şarjlı matkap, 15 anahtar takımı, çok sayıda malzeme ve trafik işaret ve levhalarına ait olduğu tespit edilen çok sayıda vida ele geçirildi.

        Şüphelilerden A.C.S.'nin 4 farklı suçtan, H.S.'nin 7 farklı suçtan ve E.K.'nin 2 farklı suçtan kaydının olduğu öğrenildi. Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.C.S., H.S. ve E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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