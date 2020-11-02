Süper Lig´in 6´ncı haftasındaki Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından teknik direktör değişiminin gündeme geldiği Trabzonspor´da, 3-1 öndeyken 4-3 kaybedilen Kasımpaşa karşılaşması sonrası teknik direktör Eddi Newton ile yollar ayrılırken, yönetim, yeni teknik adam için arayışa girdi. Cumartesi günü deplasmanda lider Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan ve bu maçın hazırlıklarını İhsan Gündüz Derelioğlu idaresinde sürdüren bordo-mavililerde yönetim, teknik adam sorununu çözüme kavuşturmak için çalışmalarına hız verdi.
GÜNDEMDE 5 İSİM VAR
Trabzonspor´da teknik direktörlük koltuğu için gündemde 5 isim bulunuyor. Yönetimde bazı isimlerin özellikle Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası gündeme gelen ve henüz bir takımla resmi olarak anlaşmayan Abdullah Avcı´nın göreve getirilmesi konusunda görüş bildirdiği belirtilirken, şu an boşta olan Tamer Tuna ve Mustafa Reşit Akçay da gündemde olan diğer isimler. Söz konusu iki teknik adamın da Trabzonspor´da göreve gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken, şu an İstanbulspor ile sözleşmesi devam eden Fatih Tekke ve Pakhtakor ile sözleşmesi 31 Aralık´ta sona erecek Shota Arveladze de gündemde yer alıyor.
TARAFTARLARIN GÖNLÜNDE FATİH TEKKE İLE SHOTA ARVELADZE VAR
Bu arada Trabzonspor´da taraftarlar, sosyal medyada paylaşımlarda bulunarak, özellikle eski oyuncuları Fatih Tekke ve Shota Arveladze´den birinin takımın başında görmek istediğini dile getiriyor. İstanbulspor´da görevine devam den Fatih Tekke´den şu ana kadar olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş olmadığı kaydedilirken, kulübüyle şampiyonluğa giden ve sözleşmesinin bitimine yaklaşık 2 ay kalan Shota Arveladze´nin ise görev süresinin tamamlanmasının ardından görüşebileceklerini ilettiği ifade edildi.
EKUBAN DÖNÜYOR
Öte yandan Trabzonspor´da Covid-19 tedavisinin ardından çalışmalara başlayan forvet oyuncusu Caleb Ekuban da takıma geri dönüyor. Bir süre takımdan ayrı kalan ve Aytemiz Alanyaspor müsabakası öncesi çalışmalarda yer alan Ekuban´ın dönmesiyle bordo-mavililerin hücum hattındaki alternatif de artmış olacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!