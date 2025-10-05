Trabzonspor’da omurga sabit, sistem oturuyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig’in ilk 8 haftasında kadro istikrarını henüz tam oturtamasa da takımın temel omurgasını belirlemeyi başardı.

Bordo-mavililer, bu süreçte 7 farklı ilk 11 ile mücadele ederken, değişmeyen yapı Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu ve Onuachu üzerine kuruldu. Trabzonspor, yalnızca 3’üncü ve 4’üncü haftalarda (Antalyaspor-Samsunspor) aynı 11’le sahaya çıktı. Bu iki maç dışında Fatih Tekke her karşılaşmada en az bir bölgede değişiklik yaptı.

ONANA DÖNEMİ BAŞLADI Sezonun ilk 4 haftasında kaleyi Uğurcan Çakır korurken, milli kalecinin ayrılığı sonrası 5'inci haftadan itibaren eldivenleri Andre Onana devraldı. Onana'nın gelişiyle birlikte Trabzonspor savunmasında refleks, oyun kurulum ve özgüven dengesi yeniden şekillendi.

SAVIC-BATAGOV HATTI SABİT KALDI Tekke, savunmanın merkezinde Savic–Batagov ikilisinden vazgeçmedi. İkilinin uyumu sayesinde son haftalarda top kayıpları azalırken, özellikle Kayserispor karşısında 4-0 kazanılan maçta takım savunması sezonun en iyi performansını sergiledi. ORTA SAHADA ARAYIŞ SÜRÜYOR Orta sahada Okay Yokuşlu’nun liderliğinde şekillenen yapıya, takıma dönmesi beklenen Bouchouari’nin katılımıyla rekabetin artması öngörülüyor. Tim Jabol, Ozan ve Oulai’nin dönüşümlü görev aldığı bu bölgede, Fatih Tekke haftadan haftaya pas sürekliliği ve pres dengesine göre farklı tercihler yaptı.

HÜCUMDA ÜRETKEN ÜÇLÜ Hücum hattında Zubkov, Augusto, Oulai, Olaigbe ve Muçi rotasyonuyla oynayan Trabzonspor’da, tek sabit isim Onuachu oldu. Nijeryalı golcü, 8 haftada takımın skor yükünü taşırken, Kayserispor maçıyla birlikte 4 gole ulaştı. EN ÜRETKEN MAÇ KAYSERİSPOR MAÇI Bordo-mavililerde 8’inci haftada Kayserispor karşısında alınan 4–0’lık galibiyet, hem skor hem de oyun kalitesi açısından Tekke döneminin zirvesi oldu. Trabzonspor o maçta sezonun en yüksek pas isabet oranı (yüzde 86) ve rakip ceza alanına giriş sayısına (25) ulaştı.

TRABZONSPOR'UN 8 HAFTALIK İLK 11 DİZİLİŞİ 1'inci hafta Kocaelispor maçı 11'i şu şekilde oluştu: Uğurcan - Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Tim Jabol, Zubkov, Nwakaeme, Olaigbe, Onuachu. Fatih Tekke, sezona dengeli bir 4-2-3-1 düzeniyle başladı. Takımın lideri Uğurcan Çakır olurken, savunmada Savic ve Batagov ikilisi öne çıktı. Hücumda Nwakaeme'nin dönüşü dikkat çekti. 2'nci hafta Kasımpaşa maçı 11'inde şu isimler yer aldı: Uğurcan - Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Tim Jabol, Visca, Olaigbe, Augusto, Onuachu. Tekke, ikinci haftada kanatlarda değişime gitti. Nwakaeme yerine Visca ve Augusto görev aldı. Orta sahada Okay–Jabol ikilisi korunurken, hücum hattında dinamizm arttı. 3'üncü hafta Antalyaspor maçı 11'i şu şekilde oluştu: Uğurcan - Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Tim Jabol, Zubkov, Olaigbe, Augusto, Onuachu. Tekke, ikinci haftadaki sistemi sürdürdü ancak sağ kanatta Zubkov yeniden ilk 11'e döndü. Trabzonspor'un pas temposu yükseldi, Onuachu'nun ceza sahası etkinliği arttı. 4'üncü hafta Samsunspor maçı 11'i şu şekildeydi: Uğurcan - Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Tim Jabol, Zubkov, Olaigbe, Augusto, Onuachu. Üçüncü haftayla birebir aynı kadroyla sahaya çıkan bordo-mavililer, sezonun ilk kadro istikrarını yakaladı. Tekke bu dönemde omurgayı sabitlemeye başladı. 5'inci hafta Fenerbahçe maçı 11'i şu şekilde oluştu: Onana - Savic, Batagov, Ozan, Mustafa, Okay, Tim Jabol, Zubkov, Olaigbe, Muçi, Onuachu. Uğurcan Çakır'ın ayrılığının ardından kalede Onana dönemi başladı. Orta sahada Ozan forma giydi, hücum hattında Muçi ilk kez 11'de görev aldı. 6'ncı hafta Gaziantep FK maçı 11'inde şu isimler yer aldı: Onana - Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Ozan, Tim Jabol, Zubkov, Olaigbe, Muçi, Onuachu. Tekke, Fenerbahçe maçındaki sistemi büyük ölçüde korudu. Savunmada Pina geri dönerken, Ozan ve Jabol ikilisi merkezde yer aldı. 7'nci hafta Fatih Karagümrük maçı 11'i şu şekilde oluştu: Onana - Savic, Batagov, Pina, Arif, Oulai, Tim Jabol, Zubkov, Olaigbe, Augusto, Onuachu. Tekke, sol bekte Arif Boşluk'u ilk kez 11'e dahil etti. Orta sahada Oulai görev aldı. Bu maç, kadroda en fazla rotasyonun yapıldığı karşılaşma oldu. 8'inci hafta Kayserispor maçı 11'i şöyle oluştu: Onana - Savic, Batagov, Pina, Mustafa, Okay, Tim Jabol, Zubkov, Augusto, Oulai, Onuachu. Milli ara öncesinde sahaya çıkan bu kadro hem oyun hem skor anlamında en verimli performansı sergiledi. Trabzonspor, Kayserispor'u 4–0 mağlup ederek sezonun en net galibiyetini elde etti.