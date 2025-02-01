Trabzonspor, Zubkov transferini bitirdi
Trabzonspor, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımında forma giyen Oleksandr Zubkov'un transferini bitirdi. Bordo-mavili kulübün, transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor.
Giriş: 01.02.2025 - 00:26 Güncelleme: 01.02.2025 - 00:26
Trabzonspor, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımından transfer ettiği Danylo Sikan'ın ardından aynı takımda forma giyen 28 yaşındaki oyuncu Oleksandr Zubkov'un transferinde de mutlu sona ulaştı.
Bordo-mavili kulübün transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor.
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