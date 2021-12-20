Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor'a mağlup olarak ligdeki ilk yenilgisini alan Trabzonspor, 17. haftada şampiyonluk yolundaki yürüyüşünü sürdürdü.

Hatayspor'u ağırlayan bordo-mavililer, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Aynı haftada Galatasaray - Başakşehir ile Fenerbahçe - Beşiktaş maçları berabere biterken aradaki fark açıldı.

Trabzonspor, 17. hafta itibariyle Fenerbahçe'ye 14, Beşiktaş'a 17, Galatasaray'a ise 18 puan fark atmış durumda. Ligin ilk yarısının bitimine 2 maç kala Karadeniz temsilcisi zirvedeki yerini sağlamlaştırmış durumda.

KONYASPOR TAKİPTE

Puan tablosunda Trabzonspor'un ardından ligin flaş ekibi Konyaspor geliyor. Son 8 maçının 6'sını kazanan Yeşil-beyazlılar, 33 puanla Trabzon'u 9 puan gerisinde bulunuyor.

PUAN DURUMU

Süper Lig'de tamamlanan 17. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

18. haftanın programı:

21 Aralık Salı:

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)

17.00 Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Altay-Trabzonspor (Alsancak Mustafa Denizli)

20.00 Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)

22 Aralık Çarşamba:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

17.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Hatay)

20.00 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

23 Aralık Perşembe:

17.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Malatya)

20.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)