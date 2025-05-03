Trabzonspor'un net borcu açıklandı!
Trabzonspor'da 58. Olağan Genel Kurul gerçekleştiriliyor. Bordo-mavili kulübün güncel net borcunun 5 milyar 323 milyon 965 bin TL olduğu açıklandı.
Giriş: 03.05.2025 - 12:25 Güncelleme: 03.05.2025 - 14:38
Trabzonspor'da 58. Olağan Genel Kurul gerçekleştiriliyor. Bordo-mavili kulübün güncel net borcunun 5 milyar 323 milyon 965 bin TL olduğu açıklandı.
Divan kurulundan yapılan duyuruda ise şu ifadeler kullanıldı:
"Trabzonspor'un borcu 31.03.2025 itibariyle
Toplam Borçlar: -5.880.323.639,52 TL
Kısa Vadeli Alacaklar: 556.358.129,25 TL
Net Borç: -5.323.965.510,27 TL oldu."
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