Trabzonspor'un net borcu açıklandı!

Trabzonspor'da 58. Olağan Genel Kurul gerçekleştiriliyor. Bordo-mavili kulübün güncel net borcunun 5 milyar 323 milyon 965 bin TL olduğu açıklandı.

Divan kurulundan yapılan duyuruda ise şu ifadeler kullanıldı:

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"Trabzonspor'un borcu 31.03.2025 itibariyle

Toplam Borçlar: -5.880.323.639,52 TL

Kısa Vadeli Alacaklar: 556.358.129,25 TL

Net Borç: -5.323.965.510,27 TL oldu."