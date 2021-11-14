Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Trabzonspor

Trabzonspor'u yabancıları sırtlıyor

Trabzonspor, yabancı oyuncularından verim aldığı en iyi sezonu yaşıyor. Süper Lig'de 24 gole ulaşan bordo-mavililerde 21 gol yabancı oyunculardan geldi. Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius, Hamsik, Gervinho ve Djaniny toplam 21 gole imza attı. Karadeniz temsilcisinde yerli oyunculardan Yusuf Sarı ve Abdulkadir Ömür tek gol atarken, 1 gol ise rakip oyuncunun kendi kalesine atmasıyla elde edildi

14.11.2021 - 14:53 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzonspor'u yabancıları sırtlıyor

Süper Lig’de 30 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor’da yabancı oyuncular takımını sırtlıyor. Attığı 24 golle ligde en çok gol atan takım olan bordo-mavililerde yabancı oyuncular attıkları 21 golle 18 takımdan daha fazla gol attı.

GOLLER VE ASİSTLER DE AYNI İSİMLERDEN

Karadeniz ekibinde Bakasetas attığı 7 golle takımın en skorel oyuncusu oldu. Bu oyuncuyu 5 golle Nwakame, 4 golle Cornelius, 2'şer golle Gervinho ve Djaniny , 1 gol ile de Hamsik takip etti. Yerli oyunculardan ise Yusuf Sarı ve Abdulkadir Ömür 1'er gol attı. En çok asist yapan oyuncular listesinde ise 4 asist ile Hamsik yer alırken, Bakasetas ve Nwakaeme 3, Cornelius, Djaniny, Gervinho ve Abdulkadir Ömür'den ise birer kez golü hazırlayan isim oldu.

18 TAKIMDAN DAHA FAZLA GOL ATTILAR

Trabzonspor’un gol yollarındaki etkili isimleri Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius, Gervinho, Djaniny ve Hamsık, 21 gole imza atarak Süper Lig’de mücadele eden 18 takımdan daha fazla gol attılar. Ligde Beşiktaş 21 gol atarken, Aktaş Hatayspor 20 gol, Galatasaray, Konyaspor, Alanyaspor, Karagümrük ve Medipol Başakşehir 18 gol , Fenerbahçe, Adana Demirspor, Altay ve Kayserispor 17 gol, Sivasspor 15 gol, Gaziantep FK ve Antalyaspor 14 gol, Malatyaspor ve Kasımpaşa 12 gol, Göztepe ve Çaykur Rizespor 11 gol , Giresunspor ise 7 gol attı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Sabah akşam yeniyordu... Fiyatı eti geçti
Sabah akşam yeniyordu... Fiyatı eti geçti
Bu otomobilin eşi benzeri yok! Fiyatı sır gibi saklanıyor
Bu otomobilin eşi benzeri yok! Fiyatı sır gibi saklanıyor
3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı
3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı
Fenomenlere 'dolandırıcılık' tutuklanması
Fenomenlere 'dolandırıcılık' tutuklanması
ABD'den ödül kazandı
ABD'den ödül kazandı
İkinci tanıtım filmi yayınlandı
İkinci tanıtım filmi yayınlandı
Putin göçmen krizine ilişkin konuştu!
Putin göçmen krizine ilişkin konuştu!
MSB: Sınırda 3'ü FETÖ, 1'i PKK mensubu 6 kişi yakalandı
MSB: Sınırda 3'ü FETÖ, 1'i PKK mensubu 6 kişi yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.