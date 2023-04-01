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Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak: 3 atıp 4 yemek kabul edilemez

Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak, 4-3 mağlup oldukları Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, savunmadan dert yandı. Ak, "Doğru savunma yapan oyunu kazanacaktı. 4-3'ten sonra Kayserispor bunu çok iyi yaptı ve başardı. 3 gol bulup, 4 gol yemek sahamızda kabul edilebilir bir şey değil." dedi.

Giriş: 01.04.2023 - 19:29 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak: 3 atıp 4 yemek kabul edilemez
AA

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor'a 4-3 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Orhan Ak, rakipleri karşısında hiç istemedikleri bir skor aldıklarını söyledi.

Ak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, aldıkları sonuçtan ötürü çok üzgün olduklarını ifade ederek, "Böyle bir ramazan gününde taraftarımızı mutlu edemedik. Hiç istemediğimiz bir skor. İlk yarıda hiç istemediğimiz bir oyundu. Beklemediğimiz, hayal kırıklığı yaşadığımız bir ilk yarı oldu." diye konuştu.

Psikolojik kırılmaların hep aleyhlerine geliştiğini anlatan Ak, şunları kaydetti:

"Yediğimiz goller, kaçırdığımız goller rakip lehine oldu. 3-1 geriye düşmemize rağmen oyuncular geriye dönmek için gayret gösterdi. Döndük, 3-3 yaptık, 4-3 de yapabilirdik ama bireysel hata ile 5'e 2 yediğimiz gol ile yine aleyhimize kırılma yaşadık. Doğru savunma yapan oyunu kazanacaktı. 4-3'ten sonra Kayserispor bunu çok iyi yaptı ve başardı. 3 gol bulup, 4 gol yemek sahamızda kabul edilebilir bir şey değil."

Ak, oyuncuların kazanmak ve bulundukları psikolojiden çıkmak için duygusal anlar yaşayabildiğini belirterek, "Kahraman olmaya çalışıyorlar. Kahramanlar takım olduğu zaman ortaya çıkar. Kendi başına bireysel çözmeye çalıştığınız zaman takım olamıyorsunuz, kazanamıyorsunuz. Bu maçın telafisi olabilir. Ligin son finali MKE Ankaragücü maçı. Artık ona konsantre olacağız. Bu defteri kapatıp hatalardan ders çıkarmak ve Avrupa'da olabilmek için yolumuza devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

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