Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-2 sona eren Beşiktaş maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Beşiktaş karşısında maçı kazanacak fırsatlar bulduklarını belirten deneyimli teknik adam, üç puanı kaçıran taraf olduklarını ifade etti.
Avcı, Beşiktaş taraftarlarının kendisine gösterdiği tepkilere de cevap verirken, flaş bir göndermede bulundu.
"ÜSTÜMDE TRABZONSPOR CEKETİ VAR"
Avcı konuyla ilgili olarak, "Beşiktaş'ta teknik direktörlük yaptım, gurur duyuyorum. Sonuna kadar saygım var. Trabzonspor'dayım, Türkiye'nin en büyük takımlarından birindeyim. Dışarıdaki sürü psikolojisine bakmıyorum. Bana Beşiktaş formasını hediye ettiler, oğluma götüreceğim. Aslında Bartın'a bakalım. Kimsenin ailesi, kötülükleri hak etmiyor. Ne oldu? Maç oynadık, bu mu? Beşiktaş'a büyük saygım var. Üstümde Trabzonspor ceketi var, belki yarın bir gün ceket çıktığında, ben de konuşurum." dedi.
"BİZ ÇOK YORGUNUZ"
Maçla ilgili konuşan de konuşan Abdullah Avcı, şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş'ta iyi ve derin bir kadro var. İç sahada baskıyı yapacaklarını biliyorduk. 8. günde onlar ilk maçını oynadı, biz 7. günde 3. maçımızı oynadık. Oyunu iyi planladık. İki büyük takıma yakışan bir oyun oldu. Kazanmak için geldik, üzgünüz. Bu atmosferde 1 puan da iyi. İki senedir burada kazandık, yine de kazanmak istedik. Biz çok yorgunuz. Dinlenmek ve en iyi şekilde devam etmek istiyoruz. Kazanabilirdik, bunu kaçırdığımız için üzgünüz."
"10. HAFTADA FİNAL OLMAZ"
"İki gün izin yapacağız. Cumartesi maçımız, ona hazırlanacağız. Beşiktaşlı futbolcuları da mücadelelerinden dolayı tebrik ederim. Oyuncularımı da tebrik ederim. Kim kazanırsa kazansın, şampiyon olmayacaktı. Daha 10. haftadayız, 20 haftayı ne yapacağız? 10. haftada final maçı olmaz. Aynı baskıyı burada da yaşadım. Biraz daha bakış açısını değiştirmeliyiz. Kazanmak ya da kaybetmek ölüm değil! Böyle bakarsak, daha iyi hissedeceğiz."
“RAKİBE GÖRE TAKTİĞİMİZ HER ZAMAN DEĞİŞEBİLİR”
Son olarak oyun hakkında konuşan Abdullah Avcı, “Akan oyunda 2.5 bölgede beklemek, rakibin bir tarafından risk almaktı. Burada kenarlardan aldık bu riski. Rakibin 7 kişiyle baskı yaptığında bire birler vardı. Maxi Gomez’in sakatlanma riski ve adalesinde ağrı vardı. Ömür’ün elinde çatlak ya da kırık olabilir. Bardhi de 90 dakika oynamıştı Monaco karşısında ve onu da dinlendirmek istedik. Biz taktiğimizi rakibe ve formasyona göre değiştirebiliyoruz. Bugün futbolun iki yönü var. Baskının 4-5 çeşidi var. Bu rakibe göre değişir. Top sendeyken olan bölüm var. Artık yeni nesil teknik adamlarda gelişmeler var. Ama oyunların savunma ve hücumda farklı çeşitleri var. Bunu da oyuncunun kalitesi belirliyor. Monaco’nun 24 yaş ortalaması vardı, şiddet ve hız farklıydı” diyerek sözlerini tamamladı.
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