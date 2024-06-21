Trabzonspor, John Lundstram ve Borna Barisic ile anlaştı - Trabzonspor Haberleri

Trabzonspor, John Lundstram ve Borna Barisic ile anlaştı - Trabzonspor Haberleri

REKLAM advertisement1

İngiliz orta saha oyuncusu John Lundstram ve Hırvat sol bek Borna Barisic, Trabzonspor ile anlaşmaya vardı.

Trabzonspor, uzun süredir gündeminde olan İngiliz orta saha oyuncusu John Lundstram ve Hırvat sol bek Borna Barisic ile anlaşmaya vardı. Oyuncuların birkaç gün içinde Trabzon’a gelerek sözleşme imzalamaları bekleniyor.