Trabzonspor, Galatasaray karşısında büyük maç hasretine son vermek istiyor

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, cumartesi günü saat 19.00'da Galatasaray'ı konuk edecek.

Bordo-mavililer, 2024 yılının ocak ayından itibaren Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadıkları karşılaşmalarda istediği sonuçları alamıyor. Karadeniz ekibi, söz konusu takımlara karşı son galibiyetini, 4 Kasım 2023 tarihinde son olarak İstanbul'da Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek almıştı.

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Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde bu özlemini sonlandırmak istiyor. Bu üç takımına karşı 2024 yılını galibiyetsiz geçiren Karadeniz ekibi, 2025 yılında ise bu hasreti uzatmak istemiyor. Bordo-mavililer, bu takımlarla oynadığı son 8 maçta 7 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

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Trabzonspor'un, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı son 8 maç ve sonuçları şöyle:

21 Ocak 2024

Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 5

4 Şubat 2024

Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 0

17 Mart 2024

Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 3

15 Eylül 2024

Trabzonspor: 1 - Beşiktaş: 1

3 Kasım 2024

Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 3

16 Aralık 2024

Galatasaray: 4 - Trabzonspor: 3

15 Şubat 2025

Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 1

6 Nisan 2025

Fenerbahçe: 4 - Trabzonspor: 1