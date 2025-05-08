Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        83
        Fenerbahçe
        FB
        75
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        57
        Beşiktaş
        BJK
        55
        Rams Başakşehir
        İBFK
        51
        ikas Eyüpspor
        EYP
        50
        Göztepe
        GÖZ
        46
        Trabzonspor
        TS
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        43
        Tümosan Konyaspor
        KON
        43
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        43
        Gaziantep FK
        GFK
        42
        Bellona Kayserispor
        KYS
        41
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        40
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        35
        Net Global Sivasspor
        SVS
        34
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        34
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor, Galatasaray karşısında büyük maç hasretine son vermek istiyor - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor, Galatasaray karşısında büyük maç hasretine son vermek istiyor

        Trabzonspor; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı 8 maçlık galibiyet hasretini cumartesi günü sarı-kırmızılıları yenerek sonlandırmak istiyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 10:45 Güncelleme: 08.05.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, büyük maç hasretine son vermek istiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, cumartesi günü saat 19.00'da Galatasaray'ı konuk edecek.

        Bordo-mavililer, 2024 yılının ocak ayından itibaren Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadıkları karşılaşmalarda istediği sonuçları alamıyor. Karadeniz ekibi, söz konusu takımlara karşı son galibiyetini, 4 Kasım 2023 tarihinde son olarak İstanbul'da Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek almıştı.

        Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde bu özlemini sonlandırmak istiyor. Bu üç takımına karşı 2024 yılını galibiyetsiz geçiren Karadeniz ekibi, 2025 yılında ise bu hasreti uzatmak istemiyor. Bordo-mavililer, bu takımlarla oynadığı son 8 maçta 7 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

        REKLAM

        Trabzonspor'un, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı son 8 maç ve sonuçları şöyle:

        21 Ocak 2024

        Trabzonspor: 1 - Galatasaray: 5

        4 Şubat 2024

        Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 0

        17 Mart 2024

        Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 3

        15 Eylül 2024

        Trabzonspor: 1 - Beşiktaş: 1

        3 Kasım 2024

        Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 3

        16 Aralık 2024

        Galatasaray: 4 - Trabzonspor: 3

        15 Şubat 2025

        Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 1

        6 Nisan 2025

        Fenerbahçe: 4 - Trabzonspor: 1

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Miras vahşeti! Yaşlı babasını katletti!
        Miras vahşeti! Yaşlı babasını katletti!
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        "Karakteri beğendim"
        "Karakteri beğendim"
        Bahar'ın katili cinayetten 3 gün önce keşif yapmış!
        Bahar'ın katili cinayetten 3 gün önce keşif yapmış!
        Havalar ısındı! KKKA hastalığı riski artıyor
        Havalar ısındı! KKKA hastalığı riski artıyor
        Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar şifresini açıkladı!
        Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar şifresini açıkladı!
        "Önemli bir ticaret anlaşma olacak"
        "Önemli bir ticaret anlaşma olacak"
        Şampiyon iskelet!
        Şampiyon iskelet!
        Erken emeklilik hakkı kısıtlandı mı?
        Erken emeklilik hakkı kısıtlandı mı?
        Boğazları kesilerek öldürülen 2 kardeşin cinayet zanlısı yakalandı
        Boğazları kesilerek öldürülen 2 kardeşin cinayet zanlısı yakalandı
        Karatepe Aslantaş yazıtları UNESCO'da!
        Karatepe Aslantaş yazıtları UNESCO'da!
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        Finale son bilet PSG'nin!
        Finale son bilet PSG'nin!
        "Çocuk istismarı içeren on binlerce video bulundu"
        "Çocuk istismarı içeren on binlerce video bulundu"
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Tekfen'de yeni dönem
        Tekfen'de yeni dönem
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!
        Habertürk Anasayfa