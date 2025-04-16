Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        74
        Fenerbahçe
        FB
        71
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        51
        ikas Eyüpspor
        EYP
        50
        Beşiktaş
        BJK
        48
        Rams Başakşehir
        İBFK
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        42
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        40
        Trabzonspor
        TS
        39
        Göztepe
        GÖZ
        39
        Kasımpaşa
        KSM
        39
        Tümosan Konyaspor
        KON
        37
        Bellona Kayserispor
        KYS
        36
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        34
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        34
        Net Global Sivasspor
        SVS
        31
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor, Fatih Tekke'yle umut veriyor - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor, Fatih Tekke'yle umut veriyor

        Trendyol Süper Lig'de istikrarsız bir sezon geçiren Trabzonspor, teknik direktör değişikliklerinin ardından Fatih Tekke yönetiminde çıkış arıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 10:48 Güncelleme: 16.04.2025 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, Fatih Tekke'yle umut veriyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bu sezon Abdullah Avcı ve Şenol Güneş yönetiminde beklentilerin uzağında kalan Trabzonspor, Fatih Tekke'yle birlikte eski günlerine dönmek istiyor.

        Tekke, bordo-mavili takımda geçirdiği 35 günde ligde çıktığı 4 maçta 7 puan topladı ve Abdullah Avcı ile Şenol Güneş'in ardından Karadeniz ekibine umut ışığı vermeye başladı.

        Sezona Abdullah Avcı ile başlayan daha sonra Şenol Güneş'e emanet edilen Trabzonspor'da son olarak takımın başına Fatih Tekke getirildi. Karadeniz temsilcisi, bu süreçte hem ligde hem Avrupa'da beklentilerin uzağında kaldı.

        Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa kupalarına katılan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovak ekibi Ruzomberok'u eledi ancak 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e karşı iki maçta da mağlup oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da İsviçre'nin St. Gallen takımıyla 0-0 ve 1-1'lik skorlarla berabere kalan bordo-mavililer, penaltılar sonucunda Avrupa defterini kapattı. Avcı döneminde Avrupa'da 6 maçta sadece 2 galibiyet alınırken, Süper Lig'de oynadığı tek karşılaşma ise golsüz beraberlikle sonuçlandı.

        ŞENOL GÜNEŞ İLE KÖTÜ BAŞLANGIÇ

        Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrası takımın başına geçen Şenol Güneş, Trabzonspor'daki 5. dönemine arzu ettiği gibi başlayamadı. Güneş, ligdeki ilk 4 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Süper Lig'de 4 maçta 6 puan toplayan deneyimli teknik adamın performansı eleştiri konusu oldu. Şenol Güneş, Karadeniz ekibinde geçirdiği 188 günde Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı ve 1.30 puan ortalaması yakaladı. Güneş, söz konusu dönemde ise dış sahada maç kazanamadı.

        FATİH TEKKE İLE UMUT AŞIĞI

        Şenol Güneş'in ardından takımın başına efsane golcüsü Fatih Tekke getirildi. Tekke, görevdeki ilk 35 gününde 4 maç oynadı. Bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer, 7 puan toplayarak sezonun en başarılı dönemini yaşadı. Tekke, ilk maçında deplasmanda Başakşehir'i 3-0 mağlup ederken, evinde ise Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'ye İstanbul'da 4-1 yenilen Karadeniz ekibi sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında ise bordo-mavililer Bodrum FK'yı 3-2 ile geçerek yarı finale yükseldi. Tekke'nin gelişiyle birlikte sahadaki mücadele gücü, takımın temposu ve skora yansıyan oyun anlayışı dikkat çekerken, Fatih Tekke ile birlikte bordo-mavililer yeniden çıkışa geçmenin sinyallerini verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sırrı Süreyya Önder'in kalp ameliyatı sona erdi
        Sırrı Süreyya Önder'in kalp ameliyatı sona erdi
        Konut satışlarında yükseliş sürüyor
        Konut satışlarında yükseliş sürüyor
        38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!
        38 milyon lira değerinde döviz! Hayatının şokunu yaşadı!
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Saim dede evde yanmış halde bulundu!
        Saim dede evde yanmış halde bulundu!
        Osimhen şampiyonluğa odaklandı!
        Osimhen şampiyonluğa odaklandı!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Biden kamuoyu önünde ilk kez konuştu
        Biden kamuoyu önünde ilk kez konuştu
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Alevler her yeri sardı... Evde mahsur kaldı!
        Alevler her yeri sardı... Evde mahsur kaldı!
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Çalışmadan nasıl emekli olunur?
        Tarz değil, kefen parası
        Tarz değil, kefen parası
        Sürücü 17 yaşında ve ehliyetsiz! Berat'ın katiline tahliye!
        Sürücü 17 yaşında ve ehliyetsiz! Berat'ın katiline tahliye!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Trump'tan Harvard'a bir tehdit daha
        Trump'tan Harvard'a bir tehdit daha
        Tarifeler Nvidia'yı vurdu
        Tarifeler Nvidia'yı vurdu
        Trump ülkeden gitmeye gönüllü olanlara para verecek
        Trump ülkeden gitmeye gönüllü olanlara para verecek
        Zirai don tehlikesi devam ediyor! Sıcaklıklar artıyor
        Zirai don tehlikesi devam ediyor! Sıcaklıklar artıyor
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!
        Cevabını sadece bir kişinin bildiği 3 gizem!
        Habertürk Anasayfa