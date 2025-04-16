Trabzonspor, Fatih Tekke'yle umut veriyor!

Bu sezon Abdullah Avcı ve Şenol Güneş yönetiminde beklentilerin uzağında kalan Trabzonspor, Fatih Tekke'yle birlikte eski günlerine dönmek istiyor.

Tekke, bordo-mavili takımda geçirdiği 35 günde ligde çıktığı 4 maçta 7 puan topladı ve Abdullah Avcı ile Şenol Güneş'in ardından Karadeniz ekibine umut ışığı vermeye başladı.

Sezona Abdullah Avcı ile başlayan daha sonra Şenol Güneş'e emanet edilen Trabzonspor'da son olarak takımın başına Fatih Tekke getirildi. Karadeniz temsilcisi, bu süreçte hem ligde hem Avrupa'da beklentilerin uzağında kaldı.

Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa kupalarına katılan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovak ekibi Ruzomberok'u eledi ancak 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e karşı iki maçta da mağlup oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da İsviçre'nin St. Gallen takımıyla 0-0 ve 1-1'lik skorlarla berabere kalan bordo-mavililer, penaltılar sonucunda Avrupa defterini kapattı. Avcı döneminde Avrupa'da 6 maçta sadece 2 galibiyet alınırken, Süper Lig'de oynadığı tek karşılaşma ise golsüz beraberlikle sonuçlandı.