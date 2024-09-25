Trabzonspor'dan VAR'a "Bravo" tepkisi!

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Süper Lig'de 6. hafta sona ererken Türkiye Futbol Federasyonu, VAR kayıtlarını yine YouTube hesabından yayınladı. Beşiktaş-Eyüpspor mücadelesinde her iki takım lehine de verilen penaltıların diyaloglarının yanı sıra 0-0 biten Gaziantep FK-Trabzonspor karşılaşmasındaki konuşmalar da vardı.

Bordo-mavililerin 59. dakikada Simon Banza ile bulduğu gol, pozisyonun başında Malheiro'nun, Sorescu'ya faul yaptığı gerekçesiyle iptal edilmişti. İşte orta hakem Volkan Bayarslan ve VAR hakemi Erkan Engin'in diyaloğu…

"VAR: Volkan abi, atak başlangıcında potonsiyel bir el yüzeden dolayı sahada inceleme öneriyorum.

(Operatöre dönerek) İlk önce yüzünden gözüksün yüzünden, öteki açı. (Hakeme) Abi önce temas noktasını göreceksin elin yüzde olduğu bu açıdan. (Operatöre) Yavaş çekimde oynat. Orta hakem: Golü iptal ediyorum, 79 numaraya sarı kart göstereceğim. Tamam, tamam. VAR: (Hakem golü iptal edeceği sırada) Bravo." #BravoSize



Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayınlanan VAR kayıtları, Türk futbolunun artık kanayan bir yara değil, çürüyen bir beden olduğunu ilan etmektedir. Bir hakem, gözlerinin önünde cereyan eden hakikati görmezden gelerek "var" olanı yok sayıyor; çünkü ona bir… pic.twitter.com/1wBsYefRlB — Trabzonspor (@Trabzonspor) September 24, 2024 SERT AÇIKLAMA Trabzonspor da 'Bravo Size!' başlığıyla şu açıklamayı yaptı: "VAR kayıtları, Türk futbolunun artık kanayan bir yara değil, çürüyen bir beden olduğunu ilan etmektedir. Bir hakem, gözlerinin önünde cereyan eden hakikati görmezden gelerek "var" olanı yok sayıyor; çünkü ona bir başkası tarafından buyurulan talimat, adaletten daha değerli. Ve sonra o ironik kelime dökülüyor: "Bravo." Erkan Engin'in ağzından çıkan bu tek kelime; futbolun kalbine saplanmış hançerin ucudur. Volkan Bayarslan kendi iradesinden, mesleğinin onurundan ve oyunun ruhundan ödün verirken o sahada sadece Trabzonspor'un golü değil, futbolun ta kendisi iptal ediliyor. Bir hakem, adaleti çiğneyerek 'bravo' kazanıyor; işte Türk futbolunun geldiği yer tam olarak burasıdır. Ama bravo size, futbolu bu kokuşmuş düzenin çarklarında öğütenler! Bravo, bu güzel oyunu kendi kirli hesaplarınıza meze yapanlar! Unutmayın, gerçek asla kaybolmaz, sadece bir süreliğine susturulur."