Trabzonspor'dan ilginç istatistik!

Süper Lig’in 34’üncü haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor üç hafta süren galibiyet serisini devam ettiremedi. Bu sezon Süper Lig’de beklentilerin altında bir performans sergileyen ancak Fatih Tekke ile bir ivme yakalayan Bordo-mavililer, kupada adını finale yazdırırken Kasımpaşa beraberliği ile frene bastı.

REKLAM advertisement1 İLGİNÇ İSTATİSTİK Deplasmanda Kasımpaşa ile berabere kalan Trabzonspor, karşılaşmanın ilk yarısında vasat bir görüntü sergilerken oldukça ilginç istatistiklere imza attı. Bordo-mavililer, bu sezon, Avrupa'nın 10 büyük liginde bir maçın ilk yarısında isabetli şut çekemeyen, korner kullanmayan, ofsayta düşmeyen ve faul yapmayan ilk takım olurken aynı zamanda Süper Lig'de 2014-15 sezonundan bu yana bir ilk devreyi bu şekilde tamamlayan ilk ekip de oldu.

REKLAM YEREL BASIN MANŞETLERİ Öte yandan Trabzon’da yayın yapan yerel gazeteler Bordo-mavili takımın Kasımpaşa beraberliğini manşetlerinde hem hakem yönetimini eleştirdi hem de Galatasaray maçına dikkat çekti. Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde: Sonnokta: Fırtına’ya Kasımpaşa freni Günebakış: Trabzon durdu

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