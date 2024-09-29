Trabzonspor'da Ozan Tufan sedyeyle sahayı terk etti!
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililerde Ozan Tufan, sakatlanarak oyuna devam edemedi ve sahayı sedyeyle terk etti.
Giriş: 29.09.2024 - 16:43 Güncelleme: 29.09.2024 - 16:49
Trendyol Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Konyaspor kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 34. dakikasında Ozan Tufan sakatlandı ve sedyeyle kenara alındı.
29 yaşındaki oyuncunun yerine 37. dakikada Muhammed Cham oyuna girdi.
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