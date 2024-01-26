Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        57
        Galatasaray
        GS
        57
        Trabzonspor
        TS
        37
        Beşiktaş
        BJK
        36
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        35
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        31
        Kasımpaşa
        KSM
        29
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        MKE Ankaragücü
        MKE
        28
        Rams Başakşehir
        İBFK
        27
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        26
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        26
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        25
        Gaziantep FK
        GFK
        23
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        22
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        22
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        21
        Tümosan Konyaspor
        KON
        21
        İstanbulspor
        İST
        10
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen ameliyat edildi - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen ameliyat edildi

        Trabzonspor, aşil tendonundan sakatlanan Hüseyin Türkmen'in ameliyat edildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 20:48 Güncelleme: 26.01.2024 - 20:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen ameliyat oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, aşil tendonundan sakatlanan Hüseyin Türkmen'in ameliyat edildiğini bildirdi.

        Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, "Sol aşil tendonundan sakatlanan oyuncumuz Hüseyin Türkmen, sponsorumuz Acıbadem Maslak Hastanesinde Prof. Dr. Mehmet Erdil tarafından, kulüp doktorumuz Halil Polat'ın da eşliğinde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Operasyon sonrası futbolcumuzun genel durumu iyi olup rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlaması planlanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

        Dün oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasının 23. dakikasında sakatlan defans oyuncusu, oyundan çıkarılmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Putin: Uçağımızı Ukrayna düşürdü
        Putin: Uçağımızı Ukrayna düşürdü
        Bakan Kacır, Gezeravcı ile konuştu
        Bakan Kacır, Gezeravcı ile konuştu
        UAD'nin İsrail kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yorum
        UAD'nin İsrail kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yorum
        Beşiktaş'ta Amir'in sözleşmesi donduruldu
        Beşiktaş'ta Amir'in sözleşmesi donduruldu
        Krize yol açan hakaret gözaltısı
        Krize yol açan hakaret gözaltısı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Tomya soruşturmasında Fayik Özbey hakkında kara para aklama iddiası
        Tomya soruşturmasında Fayik Özbey hakkında kara para aklama iddiası
        İsrail soykırım suçundan yargılanacak
        İsrail soykırım suçundan yargılanacak
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tete'de sıcak gelişme!
        Tete'de sıcak gelişme!
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        Galatasaray, Emirhan Demircan'ı istedi
        Galatasaray, Emirhan Demircan'ı istedi
        Çay-tuz tartışmasına Rizeliler de katıldı!
        Çay-tuz tartışmasına Rizeliler de katıldı!
        Süper Lig'de 22. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 22. haftanın panoraması!
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        Habertürk Anasayfa