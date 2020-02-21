21 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, 22 Şubat Cumartesi deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Bordo-mavililer lider olarak gittiği İstanbul'da , sahadan üç puanla ayrılması halinde bir çok ilklere de imza atmış olacak.
36 SEZON SONRA İLK GELEBİLİR
Trabzonspor, ezeli rakibi Beşiktaş karşısında 36 sezon sonra bir ilk başarmak için mücadele edecek. Karadeniz ekibi , siyah-beyazlı takım karşı galip gelmesi halinde 1983 yılından sonra ilk kez üst üste rakibi karşısında üç maçı kazanmış olacak.
15 SEZON SONRA BİR İLK DAHA YAŞANABİLİR
Trabzonspor’u liderliğe taşıyan teknik direktör Hüseyin Çimşir, ligde 4’te 4 yaparak müthiş bir başlangıca imza attı. Genç hoca bu hafta da Beşiktaş’ı yenmesi halinde , kendisi gibi 2004-2005 sezonunun devre arasında göreve başlayan Şenol Güneş’in 5 maçlık serisini yakalamış olacak.
SÖRLOTH GOL ATARSA...
Bu sezon Süper Lig'de 17 golü bulunan Alexander Sörloth, 2014-15 sezonunda bordo-mavili takımın formasına giyen Oscar Cardozo'yu sezon tamamlanmadan yakalamıştı. Beşiktaş karşısında golle tanışması halinde bir ilke imza atacak olan Norveçli oyuncu Shota Arveladze'nin 1995-96'da 25 gol atmasının ardından 25 yıl sonra Trabzonspor formasıyla bir sezonda rakip fileleri en fazla havalandıran yabancı oyuncu olacak.
SERİ BEKLEYİŞİ
Trabzonspor, rakibi Beşiktaş karşısında galibiyetle ayrılması durumunda 2003-2004 sezonundaki 11 maçlık galibiyet serisinin ardından son 15 sezonun en uzun galibiyet serisine ulaşacak. Ligde başarılı bir performans sergileyen bordo-mavililer, Beşiktaş karşısında alacağı 3 puanla 15 sezon sonra yeni bir rekora imza atmış olan Karadeniz ekibi galibiyet serisini 7 maça çıkartacak.
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