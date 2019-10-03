Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci hafta maçında İsviçre'nin Basel ekibini konuk ediyor. Gruptaki ilk maçında İspanya'nın Getafe takımına deplasmanda 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, sahasında Rusya'nın Krasnodar takımını 5-0 yenerek ilk hafta sonunda lider durumda bulunan Basel karşısında kazanmayı hedefliyor.

TRABZONSPOR - BASEL

STAT: Medical Park Stadı

HAKEM: Marco Di Bello

SAAT: 22.00

YAYIN: beIN Sports 1

TRABZONSPOR: Uğurcan, Hüseyin, Hosseini, Campi, Novak, Obi Mikel, Doğan, A. Parmak, Avdijaj, Sörloth, Sturridge

YEDEKLER: Erce, Pereira, Kamil Ahmet, Sosa, Fıratcan, Ahmet Canbaz, Nwakaeme

TEKNİKDİREKTÖR: Ünal Karaman

BASEL: Omlin, Widmer, Comert, Alderete, Petretta, Xhaka, Frei, Stocker, Zuffi, Bua, Ademi

YEDEKLER: Nikolic, Campo, Bergström, Okafor, Riveros, Pululu, Arthur

TEKNİKDİREKTÖR: Marcel Koller

6. AVRUPA SINAVI

Trabzonspor, bu sezon teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Avrupa kupalarındaki 6. maçında... Bordo-mavililer, 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımını deplasmanda 2-2, sahasında da 2-1'lik sonuçlarla eleyen bordo-mavililer, play-off turunda da deplasmanda 3-1 yendiği Yunanistan'ın AEK takımına sahasında 2-0 mağlup olmasına karşın gruplara kalma başarısı gösterdi. Karadeniz ekibi, gruptaki ilk maçında da İspanya'nın Getafe takımına 1-0 mağlup oldu.

5 İSİM SAKAT

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Onazi, Ekuban, Yusuf Sarı, Fernandes ve Abdülkadir Ömür, Basel karşısında forma giyemeyecek.

131. RANDEVU

Bordo-mavililer, geride kalan 130 maçta 50 galibiyet ve 33 beraberlik aldı, 47 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı. Avrupa sınavlarında rakip fileleri 169 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 173 gol gördü.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası'nda 82, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç oynadı.

İLK KEZ İSVİÇRE TAKIMINA KARŞI

Trabzonspor, tarihinde ilk kez bir İsviçre takımına karşı mücadele edecek. Basel takımı ise Türk ekipleriyle 3. kez karşı karşıya geliyor. İsviçre temsilcisi, daha önce UEFA Kupası'nda 2003-2004 sezonunda sahasında 2-1 yenildiği Malatyaspor'u deplasmanda 2-0 yenerek turu geçen taraf oldu.

Basel, 1996-1997 sezonunda da Antalyaspor'u UEFA Intertoto Kupası'nda 5-2 mağlup ederek yine bir üst tura çıkan ekip olmuştu.