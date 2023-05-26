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Trabzonspor'a siber saldırı: Hackerlar tüm verileri şifreledi!

Trabzonspor'a ait şirketlerin 19 Mayıs'ta hacklendiği açıklandı. KVKK tarafından yapılan açıklamaya göre kullanıcı verilerini de içeren suculara sızıldı ve şifreleme yapıldı. Siber saldırıdan kaç kişinin etkilendiği ve hangi bilgilerinin sızdırıldığı tespit edilemedi

Giriş: 26.05.2023 - 14:46 | Güncelleme: ABONE OL
Trabzonspor'a siber saldırı: Hackerlar tüm verileri şifreledi!
AA

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş, sunucularının uğradığı siber saldırı sonucu birtakım bilgilerin ele geçirilmesi nedeniyle Kişisel Verileri Koruma Kurumuna (KVKK) veri ihlali bildiriminde bulundu.

Kurulun internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Trabzonspor'un sunucularına 19 Mayıs'ta siber saldırı gerçekleştirildi, saldırı aynı gün tespit edildi.

Saldırıdan Trabzonspor Ticari Ürünler ve Turizm İşletmeciliği Ticaret A.Ş, Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş, Trabzonspor Telekomünikasyon Danışmanlık ve Servis Hizmetleri Ticaret A.Ş, Bordo Mavi Futbol Yatırımlar Ticaret A.Ş, Trabzonspor Kulübü Derneği ve Trabzonspor Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim A.Ş. de etkilenirken, şifrelenen sunucularda tutulan dosyalara erişim sağlanamadığından ihlalden etkilenen kişi ve kayıt sayısı tespit edilemedi.

İhlalden etkilenenler, çalışanlar, kullanıcılar, öğrenciler, müşteriler ve potansiyel müşteriler olurken, ihlal nedeniyle kimlik, iletişim, özlük, müşteri işlem, finans, mesleki deneyim, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar ile diğer veri kategorileri de etkilendi.

İlgililer, çağrı merkezi aracılığıyla veri ihlali hakkında bilgi alabilecek.

Veri ihlali bildiriminin ardından KVKK, konuya ilişkin inceleme başlattı.

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