Trabzonspor: 74 - Anadolu Efes: 81 | MAÇ SONUCU
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, deplasmanda Trabzonspor'u 81-74 mağlup etti.
Giriş: 26.10.2025 - 18:06 Güncelleme: 26.10.2025 - 18:06
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'de Trabzonspor sahasında Anadolu Efes'i ağırladı. Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan maçı konuk ekip 81-74 kazandı.
Anadolu Efes, ligde 5. galibiyetini elde etti. Trabzonspor, ligde 3. mağlubiyetini aldı.
Ligin sonraki maçında Anadolu Efes sahasında Manisa Basket'i ağırlayacak. Trabzonspor ise deplasmanda Karşıyaka ile karşılaşacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ