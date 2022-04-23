Süper Lig'de deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor puanını 76'ya yükseltti. Şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan bordo-mavili takım, 35. hafta sahasında oynayacağı Antalyaspor maçında alacağı puan ya da puanlarla resmen şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.

Deplasmanda Adana Demirspor karşısında aldığı galibiyetin ardından bordo-mavili taraftarlar sokaklara dökülerek adeta şampiyonluğun provasını yaptı. Ellerine bordo-mavili bayrakları alan taraftarlar, Atatürk Alanında toplanarak galibiyetin sevincini doyasıya yaşarken, 38 yıl sonra gelecek olan şampiyonluk sevincinin coşkusunu yaşadı.

Trabzonspor, Süper Lig'in bitimine 4 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasında 11 olan puan farkını korudu.