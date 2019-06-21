Görüntüler akılalamaz!

Enis Yıldırım'ın haberine göre, görüntüler, Karadeniz Sahil Yolu Trabzon geçişinde Arsin ile Yomra ilçesi arasında çekildi.

06 plakalı aracın sürücüsü bir ayağının pencereden dışarı çıkararak yol almaya devam etti. Sürücü bu sırada hem kendini hem de diğer araç sürücülerini hayatını hiçe saydı.

Korkunç manzaraya şahit olanlar polise ihbarda buldu. Polis ekipleri magandanın yakalanması için çalışma başlattı.