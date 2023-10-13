Trabzon'da, elektrik ustasının feci ölümü!

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Trabzon'da, çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşen elektrik ustası Eyüp İnan (44), hayatını kaybetti.

Olay, Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesi´nde meydana geldi. Elektrik ustası Eyüp İnan, çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İnan´ın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından asansör boşluğundan çıkartılan İnan´ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

İnan´ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.