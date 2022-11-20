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Tozluyaka 21. bölüm full izle! FOX TV Tozlu Yaka son bölüm tek parça ve kesintisiz izle!

Tozluyaka 21. son bölüm izle!

Tozluyaka 21. bölüm ile FOX TV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Tozluyaka son bölümü ile 20 Kasım 2022 Pazar akşamı 20:00'da yayınlandı. Başrollerinde Emre Kınay, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Nur Yazar gibi oyuncuların yer aldığı dizinin seyircileri Tozluyaka 21. bölüm izleme bilgilerini sorguluyor. Tozluyaka son bölüm izle sayfası FOX TV internet sitesinde erişime açıldı. İşte Tozluyaka 21. son bölüm özeti...

Giriş: 20.11.2022 - 17:39 | Güncelleme: ABONE OL

  • FOX TV ekranlarının yeni dizisi Tozluyaka 21. bölümü ile yayınlandı. Dizinin senaryosunu Yekta Torun kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Semih Bağcı oturuyor. Dizinin yapımını NTC Medya, yapımcılığını ise Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp üstleniyor. İşte Tozluyaka 21. son bölüm özeti hakkında merak edilenler...

  • TOZLUYAKA 21. BÖLÜM İZLE

    Tozluyaka 21. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Tozluyaka son bölüm izlemek için FOX TV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

  • TOZLUYAKA 21. BÖLÜM ÖZETİ

    Kenan, Derya ile evlenebilmek için her yola başvurur. Psikolojik ve vicdan azabı içinde kalan Derya zor anlar yaşar. Durum ciddidir ve her şey Derya’nın kararına kalmıştır.

    Önder ve Derya’nın ilişkisini öğrenen Ali de şaşkındır. Bir tarafta annesinin sevdiği adam diğer tarafta ise babasının hayatı. Berk’in ise korkuları gün yüzüne çıkmıştır. Babasını kaybetme korkusu onu Derya ile yüz yüze getirir. Derya’nın kararını değiştirebilecek midir?

    Tüm bu sıkışmışlığın arasında gençlerin hepsi kendi dünyalarındadır. Eğlenceler, aşklar ve tatlı didişmelerle geçen güzel anlar yaşarken onlar büyüklerin o sırada aldığı kararlar ise herkesin hayatını değiştirecektir.

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