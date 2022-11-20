TOZLUYAKA 21. BÖLÜM ÖZETİ

Kenan, Derya ile evlenebilmek için her yola başvurur. Psikolojik ve vicdan azabı içinde kalan Derya zor anlar yaşar. Durum ciddidir ve her şey Derya’nın kararına kalmıştır.

Önder ve Derya’nın ilişkisini öğrenen Ali de şaşkındır. Bir tarafta annesinin sevdiği adam diğer tarafta ise babasının hayatı. Berk’in ise korkuları gün yüzüne çıkmıştır. Babasını kaybetme korkusu onu Derya ile yüz yüze getirir. Derya’nın kararını değiştirebilecek midir?

Tüm bu sıkışmışlığın arasında gençlerin hepsi kendi dünyalarındadır. Eğlenceler, aşklar ve tatlı didişmelerle geçen güzel anlar yaşarken onlar büyüklerin o sırada aldığı kararlar ise herkesin hayatını değiştirecektir.