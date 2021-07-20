Toyota, Tokyo Olimpiyatlarına yönelik TV reklamı yayımlamayacak

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Toyota Baş İletişim Müdürü Nagata Jun, düzenlediği basın toplantısında, firmanın Tokyo Oyunlarına yönelik hazırladığı ve turnuvada yarışacak bazı sporcuların rol aldığı TV reklam filmini yayımlamayacaklarını söyledi.

Turnuvanın "çeşitli sebeplerle" destek kazanması daha zor bir etkinlik haline evrildiğini kaydeden Nagata, Toyota Motor Corp. Başkanı Akio Toyoda'nın da turnuvanın Cuma günü Ulusal Stadyum'daki açılış törenine katılmayacağını dile getirdi.

Nagata, "Sporcuları tam anlamıyla destekliyoruz ve araç tedariki ve diğer bazı yollarla oyunlara katkıda bulunuyoruz." dedi.

Japon firma, turnuva kapsamında araç ve teknolojilerinin tanıtımının yapılacağı etkinlikleri de iptal edecek.

​​​​​​​Kyodo ajansına göre Japon firma, yüzde 90'ından fazlası yakıt hücreli ve elektrik motorlu 3 bin 340 araç tedarik edecek.

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, 23 Temmuz'da başlayacak olimpiyatlara Mart 2020'de Japonya dışından, önceki hafta ise Japonya içinden seyirci kabul etmeyeceği kararını duyurmuştu.