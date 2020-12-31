Toygan Avanoğlu ismi araştırılıyor. Televizyon ekranlarının fenomen komedi programı Güldür Güldür Show'un yılbaşı özel programına konuk olan Toygan Avanoğlu kimdir? Toygan Avanoğlu kaç yaşında? İşte Toygan Avanoğlu hayatı, filmleri ve dizileri

TOYGAN AVANOĞLU KİMDİR?

Toygan Avanoğlu 19 Ocak 1979 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 41 yaşındaki Toygan Avanoğlu sinema ve televizyon oyuncusudur. İlk televizyon deneyimini "Düşman Kardeşler" isimli dizide edinmiştir. Ayrıca eskiden Milli Basketbolcu olarak forma giymiştir. Çocukluğunda bir yıl "Müjdat Gezen Sanat Merkez"inde şan dersi almıştır. Kanal-İ-Zasyon filmi ile de oyunculuk kariyerine ilk adımı atmıştır.

TOYGAN AVANOĞLU DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Dizi



Düşman Kardeşler (İlker) 2012

Güzel Köylü (Bünyamin Kalas) 2014

Hanım Köylü (Koptagel) 2016

Yeni Gelin (İskender Bozok) 2017 - 2018

Meleklerin Aşkı (Necmettin Çekilmez) 2018

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Sefer Kadıoğlu) 2019-



Film



Kanal-İ-Zasyon 2009

Kedi Özledi (Yaygaracı) 2013

Hayati Tehlike (Hayati Tehlike) 2016

Ayla (Pusan Subayı) 2017

Babası 2017

Deli Aşk (Fuat) 2017

Yol Arkadaşım (Dr. Kamuran) 2017

Sorma Neden 2018

Sabahlar Olmasın 2018

Aslı Gibidir 2019

Hababam Sınıfı Yeniden (La Minör Bülent) 2019

Hayatımız Filim (Hasan) 2019

Hababam Sınıfı Yaz Oyunları (La Minör Bülent) 2020