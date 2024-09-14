Tour of İstanbul'da Mathieu Burgaudeau liderliğini perçinledi

Tour of İstanbul'un Beykoz-Polonezköy'de koşulan üçüncü etabını Total Energies takımından Mathieu Burgaudeau kazandı. Turun genel klasman lideri sporcusu birinciliğini perçinledi.

Turun 128 sporcu ile start alan 3. Etabında yaklaşık 45 km solo kaçan VF Group - Bardiani takımının İtalyan sporcusu Manuele Tarozzi son 100 metrede pelotona yakalandı.

Total Energies takımından Mathieu Burgaudeau da atak için beklediği doğru zamanı buldu ve hem ikinci etabını kazandı hem de genel klasman liderliğini garantiledi. Total Energies de 3 etabın tamamını zirvede görmüş oldu.

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Turun final etabı yarın Yenikapı’da start alıp Anadolu yakasına geçecek ve Bağdat Caddesi’nde 3 tur attıktan sonra Avrasya Tüneli’nden tekrar Avrupa yakasına geçecek ve yine Yenikapı’da son bulacak.

DAĞLARIN KRALI KAAN SOYLU ÖZKALBİM

Spor Toto Cycling Team sporcusu Kaan Soylu Özkalbim de en iyi tırmanış klasmanında liderliğini korudu. Türk sporcu, yarınki final etabına yine yeşil forma ile çıkacak.