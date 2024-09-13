Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Fenerbahçe
        FB
        10
        Galatasaray
        GS
        9
        Beşiktaş
        BJK
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        Göztepe
        GÖZ
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Kasımpaşa
        KSM
        5
        Tümosan Konyaspor
        KON
        4
        Net Global Sivasspor
        SVS
        4
        Antalyaspor
        ANT
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        3
        Trabzonspor
        TS
        2
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        2
        Bellona Kayserispor
        KYS
        1
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        1
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Diğer Bisiklet Tour of İstanbul'da ikinci etabın galibi Mathieu Burgaudeau - Diğer Haberleri

        Tour of İstanbul'da ikinci etabın galibi Mathieu Burgaudeau

        Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu'nda (Tour of İstanbul) ikinci etabı, Fransız takımı Totalenergies sporcusu Mathieu Burgaudeau kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 18:08 Güncelleme: 13.09.2024 - 18:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tour of İstanbul'da 2. etabın galibi Burgaudeau
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu'nda (Tour of İstanbul) ikinci etabı, Fransız takımı Totalenergies sporcusu Mathieu Burgaudeau kazandı.

        Şile-Şile etabında 22 takımdan 135 sporcunun pedal çevirdiği 137,8 kilometrelik yarışı, Astana Qazaqstan Team’in İtalyan bisikletçisi Alessandro Romele ikinci, Airtox-Carl Ras’tan Danimarkalı Magnus Bak Klaris üçüncü tamamladı.

        İBBSK Sporcusu Samet Bulut, Tour of İstanbul’un saygıyı ve birlikteliği temsil eden Saygı Sprint Prim kapısını ve tırmanış kapısını ilk geçen sporcu oldu.

        87,8. kilometredeki sprint kapısındaki liderlik ise geçtiğimiz yılın Tour of İstanbul ikincisi Marchand'a geçti. Kapıda Marchand’ı, Lasse Reuss ve Vadim Pronskiy takip etti.

        REKLAM

        MAYODA DEĞİŞİKLİKLER

        Tour of İstanbul Şile-Şile etabının ardından mayo sahiplerinde de değişiklikler gerçekleşti.

        Genel klasman liderinin giydiği turuncu mayo dünkü yarışın galibi Emilien Jeanniere’den takım arkadaşı Mathieu Burgaudeau’ya geçti.

        Jeanniere dün yapılan etabın en iyi sprinteri olmasına rağmen, turuncu mayoyla yarışması sebebiyle bu etapta mavi mayoyu sprint klasmanının ikinci sırasındaki Milan Menten giydi.

        Şile-Şile etabındaki sprint performansının ardından mavi mayo Burgaudeau’nun oldu.

        Tırmanış klasmanındaki sıralamaya göre verilen yeşil mayonun sahibi ise değişmedi.

        Tırmanış kapılarında topladığı puanlarla Spor Toto Spor Kulübü’nden Kaan Soylu Özkalbim yarın da yeşil mayoyu giyecek. Özkalbim’in bugün yeşil mayoyla yarışması sebebiyle, saygı klasmanındaki puanlara göre verilen beyaz mayo Çatalca-Çatalca etabında saygı prim kapısını ikinci sırada geçen Terengganu Cycling Team sporcusu Muhammad Nur Aiman Bin Rosli’nin üzerindeydi.

        Samet Bulut bu etaptaki performansıyla saygı klasmanında Kaan Soylu Özkalbim’i yakaladı ve sanal liderliğe yükseldi. Bulut, beyaz mayonun yeni sahibi oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Salim Güran yeniden adliyede! Savcıya ifade verecek
        Salim Güran yeniden adliyede! Savcıya ifade verecek
        Amca Salim, işçisini arayıp "Ramazan kız öldü mü" dedi mi?
        Amca Salim, işçisini arayıp "Ramazan kız öldü mü" dedi mi?
        Annesinin cesediyle aynı evde yaşadı
        Annesinin cesediyle aynı evde yaşadı
        13 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        13 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Galatasaray'da transfer gelişmesi
        Galatasaray'da transfer gelişmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bir ülke daha İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olacak
        Bir ülke daha İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına müdahil olacak
        Tekirdağ'da Sıla bebek dehşeti! 2 şüpheliden istismar itirafı!
        Tekirdağ'da Sıla bebek dehşeti! 2 şüpheliden istismar itirafı!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Savcıdan anne Yüksel ve yenge Maşallah'a ilişki sorusu!
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        Audi'nin Brüksel fabrikasında mutlu son
        Galatasaray'da istifa şoku!
        Galatasaray'da istifa şoku!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
        'Beni neden seçmediniz?' göndermesi
        Sabahların yeni favorisi olmaya aday: Matcha
        Sabahların yeni favorisi olmaya aday: Matcha
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İdil Bilgen üzerinden 6 yıllık hesap
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Borsayı yedi bitirdiler
        Borsayı yedi bitirdiler
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Bu resimlerde ters giden bir şeyler var!
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Netanyahu bu fırtınadan çıkabilecek mi?
        Habertürk Anasayfa