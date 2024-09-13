Tour of İstanbul'da ikinci etabın galibi Mathieu Burgaudeau

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul'un bu yıl ikincisini düzenlediği Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu'nda (Tour of İstanbul) ikinci etabı, Fransız takımı Totalenergies sporcusu Mathieu Burgaudeau kazandı.

Şile-Şile etabında 22 takımdan 135 sporcunun pedal çevirdiği 137,8 kilometrelik yarışı, Astana Qazaqstan Team’in İtalyan bisikletçisi Alessandro Romele ikinci, Airtox-Carl Ras’tan Danimarkalı Magnus Bak Klaris üçüncü tamamladı. İBBSK Sporcusu Samet Bulut, Tour of İstanbul’un saygıyı ve birlikteliği temsil eden Saygı Sprint Prim kapısını ve tırmanış kapısını ilk geçen sporcu oldu. 87,8. kilometredeki sprint kapısındaki liderlik ise geçtiğimiz yılın Tour of İstanbul ikincisi Marchand'a geçti. Kapıda Marchand’ı, Lasse Reuss ve Vadim Pronskiy takip etti.

REKLAM MAYODA DEĞİŞİKLİKLER Tour of İstanbul Şile-Şile etabının ardından mayo sahiplerinde de değişiklikler gerçekleşti. Genel klasman liderinin giydiği turuncu mayo dünkü yarışın galibi Emilien Jeanniere’den takım arkadaşı Mathieu Burgaudeau’ya geçti. Jeanniere dün yapılan etabın en iyi sprinteri olmasına rağmen, turuncu mayoyla yarışması sebebiyle bu etapta mavi mayoyu sprint klasmanının ikinci sırasındaki Milan Menten giydi. Şile-Şile etabındaki sprint performansının ardından mavi mayo Burgaudeau’nun oldu. Tırmanış klasmanındaki sıralamaya göre verilen yeşil mayonun sahibi ise değişmedi.

Tırmanış kapılarında topladığı puanlarla Spor Toto Spor Kulübü’nden Kaan Soylu Özkalbim yarın da yeşil mayoyu giyecek. Özkalbim’in bugün yeşil mayoyla yarışması sebebiyle, saygı klasmanındaki puanlara göre verilen beyaz mayo Çatalca-Çatalca etabında saygı prim kapısını ikinci sırada geçen Terengganu Cycling Team sporcusu Muhammad Nur Aiman Bin Rosli’nin üzerindeydi. Samet Bulut bu etaptaki performansıyla saygı klasmanında Kaan Soylu Özkalbim’i yakaladı ve sanal liderliğe yükseldi. Bulut, beyaz mayonun yeni sahibi oldu.