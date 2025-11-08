Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        25
        Trabzonspor
        TS
        24
        Samsunspor
        SAMS
        20
        Göztepe
        GÖZ
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        19
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        13
        Gençlerbirliği
        GB
        11
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Haberler Spor Futbol İngiltere Tottenham: 2 - Manchester United: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Tottenham: 2 - Manchester United: 2 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Tottenham sahasında Manchester United ile karşılaştı. Son dakikaları nefes kesen mücadele, 2-2 eşitlikle sona erdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2025 - 18:08 Güncelleme: 08.11.2025 - 18:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tottenham ile Man. United yenişemedi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Manchester United, Tottenham deplasmanına konuk oldu. Tottenham Stadyumu'ndaki mücadele 2-2 sona erdi.

        Manchester United, 32. dakikada Bryan Mbeumo ile 1-0 öne geçti. Mbeumo, son 4 maçta 4. kez gol sevinci yaşadı. Tottenham, 84. dakikada Mathys Tel ile 1-1'lik eşitliği buldu. Ev sahibi Tottenham, 90+1. dakikada Richarlison'un attığı golle Manchester United karşısında geri döndü ve 2-1 öne geçti. Pes etmeyen Manchester United, 90+6. dakikada Matthijs de Ligt ile 1 puanı kurtardı ve maç 2-2 sona erdi.

        Manchester United'da milli kaleci Altay Bayındır, Tottenham mücadelesini yedek kulübesinde tamamladı.

        MANU 10 KİŞİ TAMAMLADI

        Manchester United forması giyen Benjamin Sesko, karşılaşmanın 87. dakikasında yaşadığı sakatlığın ardından oyundan çıktı. Manchester United'ın oyuncu değiştirme hakkının dolmasından dolayı Ruben Amorim'in ekibi mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

        Premier Lig'de üst üste aldığı 3 galibiyetle yükselişe geçen Manchester United, Tottenham beraberliğiyle arka arkaya 2. beraberliğini yaşadı. Tottenham'ın galibiyet hasreti 2 maça yükseldi. Bu sonucun ardından iki takım da 18 puana yükseldi.

        Tottenham, milli aranın ardından derbide Arsenal'in konuğu olacak. Manchester United, sahasında Everton'ı konuk edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Dedeyi öldürdü, torunu yaraladı! 13 yaşında çocuk katil!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        Özbek'ten Şampiyonlar Ligi açıklaması!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Tuzla'da ele geçirilen yavru aslana 'Hugo' adı verildi
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        Kendisini hatırlamayan eşine gözü gibi bakıyor
        Oğlu kanlar içinde ölü buldu! Vücudunda kesiler var!
        Oğlu kanlar içinde ölü buldu! Vücudunda kesiler var!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        Habertürk Anasayfa