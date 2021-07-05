Tosuncuk'a 60 sayfalık soru!

DHA

Çiftlik Bank vurgunu sonrası ortadan kaybolan Mehmet Aydın, Türk Konsolosluğu'na teslim olduğu Brezilya'dan cumartesi günü akşam saat 22.05'te Türkiye'ye getirildi.

DHA'nın haberine göre, uçakta kendisini getiren İnterpol polisi tarafından İstanbul polisine teslim edilip kelepçelenen Mehmet Aydın daha sonra sorgusunun yapılacağı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

GETİRDİĞİ EVRAKLAR KARŞILAŞTIRILDI

İki gündür İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde tutulan Mehmet Aydın'ın sorgusuna bu gece başlanacağı öğrenildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Aydın'ın getirdiği evrakları inceleyip müfettiş raporları ile karşılaştırdığı kaydedildi. Evrakların karşılaştırılmasının tamamlandığı ve yaklaşık 60 sayfadan oluşan soru hazırlandığı ifade edildi.